新冠疫情引爆全球物流供應鏈危機，塞港事件頻傳讓航運族群股價井噴，海運貨代龍頭台驊控股不僅本業大賺，早在4年前參與陽明私募和增資，業外獲利也賺飽飽。台驊27日公告處分陽明部分持股，處分利益高達逾2億；底下網友看了悲嘆，「最鐵的都跑了，船上還有大戶嗎？」、「人走船涼」。

曾道出「一張不賣，奇蹟自來，反向加碼，綿延不絕」的台驊董座顏益財，表示航運股已經產生質變，不再是景氣循環股，未來運價很難再回去以往的水準，航運業3至5年都將會穩定獲利。

台驊對航運產業眼光精準，在長榮、陽明股價兩位數時大量加碼，藉今年航運榮景，本業、業外獲利表現均非常亮眼，股價甚至一度超車客戶貨櫃三雄，成為今年當之無愧的「航海王」。

台驊控股27日公告，於2020年12月29日至2021年12月27日期間，以每股平均130.03元的價格，處分陽明持股2400張，總交易金額達3.12億元，處分利益高達約2.08億。

此事傳至PTT，網友紛紛回應，「最鐵的都跑了，船上還有大戶嗎？」、「台驊主力已經放生了，為那些買兩三百的人默哀」、「乾完蛋了，顏董救命啊，怎麽自己先跑了」、「人走船涼」、「台驊手上都上便宜的船票（陽明私募），高運費繼續賺，股票慢慢賣，港口一直塞到明年底」、「一年2400張也還好吧」。

事實上，此次公告處分陽明持股後，目前仍持有陽明約1900萬577股，其中又有1000萬股為私募普通股，尚未公開發行。而董座顏益財今年8月才於股東會上指出，持陽明股票為策略性考量，因成本都很低，本來就沒想要炒股票，但也會在適當時機處置。