高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家四口，導致林男妻子當場死亡、林男與2名女兒重傷，警方27日下午訊後將他直接以「殺人罪」移送高雄地檢署，檢方晚間也以殺人罪向法院聲押禁見。高雄地院深夜依「酒駕致死罪」將黃男羈押，但未禁見，未來可能僅判10年。

《刑法》第185-3條、第二項規定，酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。黃男酒駕釀一死三重傷的慘劇，未來最重上限僅10年，逃過10年以上刑期殺人重罪。但屆時是否更改法條，國內不是沒有判例，一切仍待法官定奪。

黃男當庭坦承，事發當時他已經過度酒醉、意識根本不清楚，只依稀記得當時車速大概七、八十公里。他辯稱，接近路口前，前方有輛白車、慢速度阻擋他的去路，也遮蔽他的視線，他才會從白車右後方強行超車。

當時，林男一家4口正手牽手、跨越馬路，被黃男駕駛的ＢＭＷ高速撞上，造成林男骨盆骨折，范姓妻子當場重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢。

檢方表示，訊後認定黃男有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人，致范女送醫後不治死亡，其餘3人則分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。

檢方調閱監視器畫面發現，黃男根本胡扯，事發當時根本沒車擋他，五福路橋、愛河畔當時都是人車，黃男在毫無減速的狀況下、直接撞上過馬路的林家人，酒測值高達1.24，根本不知道自己已闖下大禍。