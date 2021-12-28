剛過去的聖誕節在大陸與全球其他華人社區裡，一直是讓某些人感覺尷尬的節日。今年的聖誕節比起往來說也更特別，因為中美關係陷入兩國建交42年來最嚴峻的時刻，大陸過往年年都有人在媒體與網路上呼籲不要過「洋節」，官方也經常參與中。而每回與美國關係緊張時，官方與民間抵制天主教或基督教的動作更為積極與頻繁，這種現象讓外來宗教在中國已不是宗教議題，如同其他經濟、社會、文化甚至藝術等所有議題一樣，全部都是政治掛帥之下的政治議題。

這些年來，隨著大陸經濟快速發展，與國際交流增加，年輕人崇尚洋派作風，紛紛過起了聖誕節，加上商業行銷推波助瀾，「過洋節」如同穿洋服一樣成為年輕人的時尚。穿洋服與讀洋書一樣，長期以來是學習先進文明的象徵，過洋節則是經濟發達與對外開放後才形成的風氣。40年前大陸普通話裡有一組辭語：「洋氣／土氣」，前者指時髦與進步，後者則是保守與落伍，可見得那個年代裡「洋」是進步的象徵，當然，否則中國也沒必要批評判清朝的「閉關自守」，支持並讚揚鄧小平推動的「改革開放」了。

雖然大陸官方不鼓勵過聖誕節，但商家們仍視為刺激民眾消費的重要節日，做了許多過節的佈置來促銷聖誕節商品。（圖／美聯社）

而經過數十年改革開放與快速經濟發展，中國已追趕上世界進步國家的前列，對自身有足夠的信心，「洋氣／土氣」的對比式用法已非常少見。除了少數例外，官員們出席正式場合穿的是西式洋服、打著領帶、穿著皮鞋，只有在特定場合──例如視察軍隊、部份中共黨內會議或是宣揚中華傳統文化活動──政府官員會穿著最具「革命」象徵的「毛裝」，但同樣一襲套裝在台灣稱「中山裝」，也有人稱它是「列寧裝」，從當年「聯俄容共」時代就從前蘇聯傳進中國，嚴格說也算是「洋服」之一，但就像用慣了洋人的「陽曆」後，陽曆也不「洋」了。

中國開始與西方交流後，清朝時期的義和團幽靈仍不時地擾亂中國社會的進步與發展，五四運動時期反帝國主義，也有人拿著剪子上街剪掉別人穿的洋服與女人燙卷的頭髮，做這種事的人嘴上叫喊著愛國口號，心裡卻有著極陰暗的私欲。多年來政治上的鬥爭，更經常煽動這種狂妄的地痞流氓思想，並美其名為發揚傳統文化與抵制西方文化入侵，將社會生活中的亂象全數歸咎於西方文化，講得中國自古以來一直都如天堂般地美好。

中國每次與美國關係緊張時，官方與民間抵制天主教或基督教的動作更為積極與頻繁，但抵制美國為何要抵制聖誕節？道理很難說得通。（圖／美聯社）

從大陸改革開放以來，也經歷了多次這種風暴，一部份源自於中共黨內意識形態的爭論，在鄧小平「不爭論」與「黑貓白貓論」成為共識後，意識形態的爭吵暫時消弭；另一部份則來自於國際對華形勢的變化，則不斷地衝擊中國容納吸收外來文化的包容力。這些衝擊有一部份針對日本，主要是對日抗戰的歷史問題，其他絕大多數的風暴來自於對美國關係，涉及事件包括銀河號事件、對台軍售、台海導彈危機、誤炸南斯拉夫中國大使館、南海衝突、貿易糾紛乃至於這一年多的中美兩國戰略競爭。

不過，中國人反日的時候主題與邏輯清晰而明顯，手法通常是延用五四運動時期的「抵制日貨」，但在反對美國時，除了麥當勞、肯德基之外，除非政治事件涉及特定企業，一般不會抵制美國貨，這是比較奇特之處。而這次因為與美國關係惡化，竟又拿出多年來經常討論的聖誕節來抵制，還有官方積極參與，更是讓人覺得奇怪。過聖誕節的基督教既不是美國人創立的，也不是源自於美國，而是源於巴勒斯坦，天主教的教廷也不在美國，因為痛恨美國人而禁止過聖誕節，理由實在講不通。如果說是要抵制所有西方國家而抵制聖誕節就更屬無理，現在跟著美國壓制中國的西方國家除了英國、加拿大、澳大利亞之外，其他多數的西方國家對中國採取的是極為理性與溫和的態度，更不該因為與美國鬧翻就與所有西方國家為敵，否則不就正好上了美國人的圈套？

今年香港聖誕節的氣氛還不錯，但很多當地人懷疑，未來中國與美國關係繼續惡化，香港的聖誕節活動不知會不會被視為違反《香港國安法》。（圖／路透）

再者，現在中國過聖誕節的除了基督徒之外，大多數過聖誕節的都只是把它當作一個源自於西方的節日，連一點點宗教的意義都談不上。如同網路上的討論所說，它已經成為浪漫的、青年男女約會與求愛的情人節，以及與朋友們聚會歡樂的日子。因此除了在教堂裡的聖誕節活動之外，幾乎所有的以聖誕為名的活動都沒有哪怕是一點點的宗教影子。

因此，反美不能反西方，反美也不必反聖誕節。過來自於別的國家的「洋節」，也不會妨礙弘揚中華文化。其實媒體與網上輿論那些反對過聖誕節，哪有在乎什麼中華文化？有些網民只會把1860年八國聯軍進北京城並火燒圓明園的日期竄改為聖誕節前後，大概認為這樣造假可以多獲得一些無腦小紛紅的按讚支持。

有些愛國小粉紅在網上鼓吹「看了長津湖，不過聖誕節」，引來不少批評，認為這種愛國方式太「狡黠」了。（圖／長津湖劇照）

也有人貼出謎因說「看過《長津湖》，不過聖誕節」，被網民批評是「狡黠」的愛國方式，因為他們既想標明他們多麼愛國，又不想付出任何代價。他們決不會說看了《長津湖》，永遠不坐波音客機，或永遠不用電腦，因為這樣愛國代價太大了，不是穩賺不賠的買賣。對這些宣揚不過聖誕節的政治投機份子，建議他們放過藉著洋節約會的青年男女們，做為中國大陸的愛國青年，或許應該在聖誕節隔天12月26日前往湖南韶山去瞻仰毛澤東故居──如果他們知道這天是毛澤東的冥誕的話。