美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，郵輪再次出現COVID－19（2019冠狀病毒疾病）病例的報導傳出後，疾管中心目前正針對68艘郵輪進行調查。

由於COVID－19變異病毒Omicron快速傳播，週末耶誕期間的度假交通陷入混亂。

疾管中心說，現有68艘郵輪上的疫情已達到調查的門檻。（譯者：張佑之）1101228