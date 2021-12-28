船上再現疫情 美疾管中心調查68艘郵輪 03:542021/12/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郵輪再次出現COVID－19（2019冠狀病毒疾病）病例。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，郵輪再次出現COVID－19（2019冠狀病毒疾病）病例的報導傳出後，疾管中心目前正針對68艘郵輪進行調查。 由於COVID－19變異病毒Omicron快速傳播，週末耶誕期間的度假交通陷入混亂。 疾管中心說，現有68艘郵輪上的疫情已達到調查的門檻。（譯者：張佑之）1101228 落地旅客驗出確診 香港禁大韓航空班機入境2週 苗栗68精英 出戰全國語文競賽 #疾管中心 #調查 #68 #郵輪 #COVID 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美FDA批准默沙東口服藥 增加COVID-19療法選項 03:492021/12/24 國際 川普施打並推廣COVID-19疫苗追加劑 白宮表達感激 04:342021/12/24 國際 高雄銀行推出服務問卷調查抽獎活動 18:232021/12/24 財經 高雄銀祭好康 填問卷抽拿鐵 04:102021/12/27 產業特刊 大陸公布2021年版外商投資負面清單 取消乘用車製造外資股比限制 16:152021/12/27 兩岸 預防駕駛分心 特斯拉限制車內遊戲 09:232021/12/24 財經 預防重症 日本批准默沙東COVID-19口服藥 22:072021/12/24 國際 緊盯建商 土銀祭買地總歸戶 04:102021/12/27 財經要聞 中研院女助理染疫 未落實SOP 指揮中心開罰15萬 14:082021/12/24 生活 《產業》星夢郵輪探索夢號 31日重啟環島遊航線 07:442021/12/27 財經 最高法院撤林榮錦無罪判決 發回更審 04:102021/12/24 社會新聞 國際熱門新聞 船上再現疫情 美疾管中心調查68艘郵輪 - 國際 - 中央社 症狀超像！ 英國半數感冒者染Omicron 專家籲多注意「這些病徵」 - 國際 尼加拉瓜媒體：尼國沒收台灣資產 轉移給北京 - 國際 影》他聖誕節Call In嗆爆拜登 身份曝光後下場慘了 - 國際 路透：台灣晶片產業成美中交鋒前線 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。