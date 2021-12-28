道瓊大漲逾351點！標普飆65點連兩天創歷史新高 06:262021/12/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 道瓊大漲逾351點！標普飆65點連兩天創歷史新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股標準普爾指數今天一連第2天收在歷史高點，投資人料定，COVID－19疫情再次加劇只會對經濟造成有限衝擊。 標普指數上揚65.40點或1.38%，以4791.19點作收，再創歷史新高。 道瓊工業指數大漲351.82點或0.98%，收在36302.38點。 科技股那斯達克指數勁揚217.89點或1.39%，收15871.26點。 費城半導體指數漲107.12點或2.72%，收4039.51點。（譯者：張佑之）1101228 美股連三漲 標指創新高 美股連三漲 標普500創新高 #點或 #美股 #19 #40 #39 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股資金湧入 有望續攻 04:102021/12/27 投資理財 巴西股市 明年補漲潛力大 04:102021/12/24 投資理財 輝達成2021股價漲幅最大巨型科技股 19:392021/12/26 財經 《美股掃瞄》美股大漲3天 標普500指數創歷史新高 09:262021/12/24 財經 滴滴美股明解禁 大股東頭痛 04:102021/12/26 全球財經 富達：歲末年節前 美投資人偏好防禦股 10:502021/12/27 財經 市場風險情緒升 全球股票基金重見資金流入 19:562021/12/25 財經 台積電、聯發科帶頭衝 台股漲逾百點再創18079新高 09:382021/12/27 財經 不斷更新》台股報佳音 大漲逾90點 攻18039創新高 09:072021/12/24 財經 放假前投資人獲利了結 美股單周賣超創近年新高 12:202021/12/27 財經 光洋科股臨會鬧雙胞 馬堅勇團隊支持率過半 04:102021/12/25 證券．權證 國際熱門新聞 船上再現疫情 美疾管中心調查68艘郵輪 - 國際 - 中央社 「房間裡有外星人」 這裡UFO事件暴增 - 國際 俄羅斯警告：要是瑞典和芬蘭加入北約 將做出「明顯回應」 - 國際 道瓊大漲逾351點！標普飆65點連兩天創歷史新高 - 國際 - 中央社 症狀超像！ 英國半數感冒者染Omicron 專家籲多注意「這些病徵」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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