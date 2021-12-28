建於1921年的苗栗縣陳氏家祠，由正廳、東西廂房各1座打造而成，2010年由代表人陳英治設立祭祀公業，但2018年因與國有財產署打不動產官司敗訴後，陳氏家祠被夷平，而宗祠旁的另一塊土地日前又被苗栗縣府強行奪走，陳英治痛心地說「我餘生的任務就是要奪回土地，給祖先一個交代。」

本刊記者20日來到原來的陳氏家祠附近，陳英治的親戚帶我們前往一個鐵皮屋，裡頭擺放了5個由被拆掉的祠堂裡移過去的祖先牌位，鐵皮屋內一盞燈都沒有。陳家人說，他與妻子在這住了4、50年，以前每天都會去祠堂上香、奉茶，但祠堂被拆後，看到祖先無法住在氣派的宗祠內，也照不到陽光，想到就讓他們鼻酸又愧疚。

雪上加霜的是，不但祠堂被迫拆除，就連原屬祭祀公業所有的祠堂旁土地，政府也不放過。

陳英治表示，祠堂被拆除後，當時他心想，祠堂旁的373地號是祭祀公業所有，因此用柵欄圍住，2021年3月他還花30萬元，將原來祠堂所在地上的86-1地號鋪設柏油，好心提供給公眾安全通行，但9月間，國產署卻以「不當得利」為由，要求祭祀公業騰空返還86-1地號土地，並繳納3萬餘元的使用補償金，讓陳英治覺得太扯！

今年12月3日，86-1地號道路挖掉柏油後變為「泥土地」，附近居民哀嚎天雨路滑，不平的路面容易出車禍，在屢屢抗議下，苗栗縣府竟利用公權力，以「既成道路」為由，強行要求祭祀公業將373地號土地圍籬拆除，讓民眾通行。

「我都已經拆宗祠了，373地號的土地本來就歸陳氏家祠所有，收回來難道不對嗎？」陳英治不解，為何苗栗縣府不同意、國產署不同意，連頭份市公所也不同意，縣府和國產署未免太蠻橫不講理。

原先鋪柏油的祠堂舊地後來變為泥土地，路面凹凸不平，附近居民屢屢向政府抗議，還強占陳家私有地開放給公眾通行。（圖／趙世勳攝）

苗栗縣頭份市公所表示，那條既成道路的土地確實為祭祀公業所有，但縣府考量公眾通行安全，強行拆除圍籬，市公所是夾在中間的執行者，也是聽命辦事。陳英治後續也將對苗栗縣府及國產署提告，把宗祠的土地要回來。

對於陳家的指控，國產署中區分署苗栗辦事處表示，1990年 7 月 5 日苗栗縣頭份市山下段 372 地號國有土地依法辦理第 1 次土地登記，管理機關登記為國產署，祭祀公業蓋陳氏家祠時可能不知道那是國有地，後來雙方打「返還地上物」官司，才要求對方拆遷宗祠。

苗栗縣府工務處道路管理科林科長表示，苗栗頭份市山下小段373地號雖是私人土地，但長期是市公所在管理維護，由於地主設置路障，導致有人出車禍摔倒，市公所有管理疏失的話，可能涉及國賠，且該地號是都市計畫區域的道路，若被圍堵阻礙通行，市公所有權依市區道路條例強制拆除。

陳氏家族的族人在市公所拆除圍籬當天，到場舉牌抗議，痛罵苗栗縣府及國產署強占私有地，欺壓百姓。（圖／趙世勳攝）

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