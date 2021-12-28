王力宏日前遭到前妻李靚蕾毀滅式長文爆料，控訴有約砲、召妓等行為，風波一連燒大半個月，甚至連周遭好友、還有不相關的藝人也捲進這話題裡。王力宏過往的一舉一動也被翻出來放大檢視，一些爆料都還指出，他如今「人設」崩壞只是早晚的問題。

有讀者爆料過去王力宏曾在2009年跨年前，原先已口頭答應製作單位出席擔任開場嘉賓，但是因為大陸開出了更高價錢的邀約，因此反悔原本的跨年晚會，讓該節目差點開天窗，因此王力宏那時也被認為朝「錢」看，遭虧根本就不配當「蓋世英雄」。

李靚蕾和王力宏結婚8年累積不少怨氣，17日率先發出「蕾神之錘」PO千字長文控訴前夫不忠、男女關係複雜，王力宏19日反咬李靚蕾要求6.6億台幣的贍養費，婚後5年8個月都活在恐懼和威脅，隨後李靚蕾連發兩篇聲明，搬出許多證據打臉，在20日王力宏終於道歉，並宣布暫退演藝圈，23日李靚蕾再次發文希望事件「到此為止」，也暫時讓事件本身告一段落。

蔡依林當年義氣相挺，在台中跨年演唱會開場。（圖／翻攝自網路）

雖然如此，王力宏過去發生的不少爭議事件還是被大家搬出來審視，例如在2009當時在台中舉辦的跨年演唱會，原本王力宏這方答應擔任開場演出嘉賓，但據傳因為當時大陸開出了更豐厚的酬勞邀約，因此他臨時變卦，選擇「利益面」，這也讓當時的主辦單位手忙腳亂，險些「開天窗」，最後靠著蔡依林情義相挺，才讓這需要大咖開場的節目能完美呈現。

據悉蔡依林當時本來是要跑桃園場，桃園場也已經打出有蔡依林的獨家演唱的預告了，當台中場邀約時，其實蔡依林也很為難，但最後仍義氣答應，她也被製作單位封為「救火天后」。

隔年王力宏參加同製作單位製作的跨年晚會。（圖／翻攝自網路）

不過對於此傳聞，當時王力宏的經紀公司解釋，台中跨年晚會僅在口頭接洽階段並未確認，所以絕無「放鴿子」之嫌，但他那年跨年打破慣例連趕深圳、上海2場活動，據悉吸金高達450萬元台幣。比起當年張惠妹台北跨年200萬元，五月天趕桃園和台北2場，進帳約400萬元，羅志祥台中市政府倒數演出，酬勞100萬元，和楊丞琳連趕基隆、台中兩場賺的200萬元，顯然人民幣比較好賺。隔年，王力宏也參加同製作單位所辦跨年的台中場開場，感覺算是給原製作單位還了一場演唱。

王力宏與李靚蕾原本被認為是模範夫妻，但如今兩人已離婚，婚姻中的不堪也一一被掀開。（圖／翻攝自王力宏臉書）

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