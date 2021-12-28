鑒於各隊缺陣人數居高不下，聯盟與球員工會於28日達成共識，修改現行的COVID-19健康安全協議，往後的最短隔離時間從10天縮短為6天！美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）根據聯盟的備忘錄指出，新規定只適用打過疫苗的球員、教練、職員工與裁判，他們在隔離之後必須被確定「不具傳染力」才能解禁。

聯盟判斷傳染風險的主要指標是PCR檢測出來的CT值（循環數閥值），當一位無症狀感染者的CT值超過35，聯盟估計他在5至6天之後就會失去傳染力。簡言之，CT值愈高，患者的病毒含量愈少，傳染風險愈低。聯盟希望球員最好打過「第三劑」，如此可以更快降低傳染力。

目前正在隔離的球員也適用新規定，符合前述狀況的都可以提前歸隊。

在新規定宣布的同日，美國疾管中心建議將無症狀感染者（無論是否施打過疫苗）的隔離從10天縮短為5天，並且在解除隔離之後的5天都持續戴著口罩。NBA的防疫標準比較嚴格，本季超過200位球員觸發過安全協議（本月192人，近半個月169人，單日最高27人），6位總教練被隔離，可以看出疫情在omicron變種病毒滲透之後近乎失控，同時聯盟宣稱不會因此暫停球季。