民進黨強推新竹縣市合併升格，遭外界指是因人設事，儘管相關修法與升格程序仍未確定，新竹市長林智堅27日晚間突拋震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長。對此，台北市議員王鴻薇希望林智堅能說到做到，否則就該退出政壇。

王鴻薇昨在臉書表示，大新竹市合併成為「英人設市」為林智堅量身訂做的鬧劇，自己還到林智堅臉書留言，只要他宣布不選未來大新竹市，自己就支持大新竹市合併。

昨晚林智堅宣布不選大新竹市合併的市長，王鴻薇說，「雖然林智堅是被我刺激到而忍痛宣布棄選，我王鴻薇說到做到，肯定林智堅讓這場『英人設市』的合併鬧劇到此為止，所以我會支持大新竹市的合併。」

而王鴻薇也希望林智堅要說到做到，不要在大新竹市合併成真後，又搞出因為民調最高，「我不要選，但是黨要徵召我，只好為黨犧牲」等勇於承擔，當仁不讓這種屁話，如果林智堅不能說到做到，那就令人太失望了；如果做不到，那不是選不選的問題，政治誠信破產，就該退出政壇。

對此，網友紛紛湧入王鴻薇臉書表示，「相信他的話嗎？」「他也許是以退為進，想獲取更高的位子吧」、「妳到現在還相信他們的話，是被騙到傻了吧」、「徵召也可以選啊」、「塔綠班的話妳也相信？看看那個騙神明的當多大的官」；另有人說，「竹竹合併到底關你台北市議員什麼事啊」、「為什麼妳要出來討拍」。