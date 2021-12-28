新竹市長林智堅昨宣布不參選合併後的大新竹市長，投下政壇震撼彈，據悉，林最終決定棄選原因有3，一是新竹合併升格修法在立院闖關失敗，以及綠營內部反彈，加上新竹土地開發利益複雜，導致綠營地方大老都倒戈所致。

民進黨強力推進新竹縣市合併、升格，遭外界指責是「英人設市」，儘管相關修法與升格程序仍未確定，林智堅昨（27日）晚突拋震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長，他表示，希望他這樣的決定，能夠促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。

網路媒體《鏡週刊》今（28日）報導，導致林棄選原因有3，一是合併升格修法在立院提案逕付二讀闖關失敗，其次是綠營內部派系反彈，最後則是新竹土地開發利益錯綜複雜，連地方綠營大老都倒戈，腹背受敵的林智堅最後在27日下午親自北上面見總統蔡英文後，決定棄選。

針對林的棄選，新竹縣長楊文科昨表示，林智堅參不參選是林個人考量的事情，但是新竹縣市合併是國家大事，他堅持合併升格必須有縝密的計畫，要充分的溝通，還要有充足的時間。