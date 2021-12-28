波蘭正妹安娜回憶起自己初次認識台灣的場景，竟然是在5歲的時候與外公看氣象，聽到「台北」這個地名覺得很可愛、很想去看看。當時外公告訴她台灣很遠以後，她童言童語地說「我是台灣人，我要回家了！」後來她長大以後，在德國認識了台灣男生，如今她也來到台灣整整14年了。

波蘭正妹安娜在《不要鬧工作室》近日發布的新影片中分享，她在5歲的時候與外公看波蘭氣象，當時聽到「台北」這個地名，讓她覺得很可愛，便告訴外公她想去那邊，而外公聽了卻說「台北在台灣好遠耶！」而她則回說「「我是台灣人！我要回家了！」沒想到5歲時的童言童語竟然會成真。

安娜表示，在高一的時候，她和爸媽一起參加旅行團去大陸玩，期間他們參觀了當地許多的大城市，讓她大開眼界，而中華文化更是深深震撼了她，特別是複雜難懂的漢字。而她在離開大陸之前，買了許多紀念品，回到波蘭以後，便將自己的房間布置的像是「中國城」一樣。

安娜指出，後來她去德國參加活動時，在路上認識了一位台灣男生，時間快轉到2007年，他們決定一起搬來台灣。她來台灣念大學，沒想到所有的課都是用中文上，讓她完全聽不懂，只能埋頭苦練中文，而她的中文也因此進步神速。

安娜坦言，與台灣同學相處的過程中，她體會到台灣人的委婉、禮貌、客氣和替人著想的人情味，這些特質與她原本的個性不謀而合，也讓她每次回到波蘭都覺得有些格格不入，因此她也忍不住懷疑「我該不會是住在波蘭人身體裡的台灣人？」

安娜也說，嫁來台灣以後，她有更多時間生活在這塊土地上，她很適應台灣的便利生活，也喜歡大家都會互相幫忙。如今她已經嫁來台灣14年了，因此有些人會覺得她的中文能力是理所當然的，但鮮少有人看到她為此付出的努力。

安娜最後也提起自己的媽媽說，她搬到台灣之前，與媽媽的感情其實沒有很好，直到她自己生了小孩以後，才知道媽媽的辛苦，也讓她更加思念媽媽，很感謝媽媽懷胎十月把她生下來，才讓她有機會能來到台灣，找到自己的幸福。