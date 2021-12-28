民進黨在公投之後強推竹竹併升格，被認為是在為即將屆滿的新竹市長林智堅鋪路，他為了表達沒有一定要選的態度，27日晚間正式宣布棄選大新竹市長，引起各界議論紛紛，不過執政黨高層卻始終屬意林智堅出馬。而從林智堅25日拋出「沒有非要我選不可」到正式宣布退選為止，72小時內突然翻轉的內幕也曝光。

林智堅27日晚間表示，七年前他投入新竹市轉選舉，當選後盡力改造新竹市，更在今年9月提出大新竹合併的概念，但擔憂城市發展的契機會因為他個人的因素而斷送，認為還是應該以新竹市民、新竹縣民的福祉為優先，因此宣布棄選大新竹市長。

林智堅說，「只要是對的事，就值得用盡全力去實現」，透露自己不怕少數人暴力，但怕的是「多數人的沉默」，號召新竹縣市的民眾一起表態「新竹要更好，我們要升格。」

據《鏡週刊》報導，25日林智堅雖然丟出「沒有非要我選不可」的概念，仍無法減緩各界批評，不過黨政高層到26日還是屬意林智堅出馬，一直到27日下午林智堅面見總統蔡英文，當面提出棄選換大新竹升格，稱「成功不必在我」，被同意後才趕回新竹召開記者會。

而除了各界批評外，綠營內部派系傳出不同聲音也是讓林智堅棄選的原因之一！雖然府院日前下令全力推動竹竹併，但包括英系、正國會內都有質疑聲浪，引發黨內派系角力，最後林智堅才終於做出棄選的決定。