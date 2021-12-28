瑞莎為了台灣韻律體操界，在背後默默付出心血，未料5月被匿名爆料空降等罪名，幸好知情人說出真相，才讓她洗清冤屈，如今卻有多名選手和家長拿出帳冊控訴，指稱她宣稱無償教學及自掏腰包培育選手全非事實，全是拿來經營形象的宣傳工具。

瑞莎自掏腰包帶選手出國比賽，還包吃包住一個月還無償教學，花費心力培育韻律體操人才的苦心全被看在眼裡，讓網友大讚人美心也美，更封她為「體操女神」，不過根據《鏡週刊》報導，有選手家長爆料不僅會以客座教練身分支付她薪水，甚至外籍教練來台教學費用、出國培訓費用，也都是由家長支付，直接打臉瑞莎說法。

家長指出選手從國小栽培到大學階段，呈現出來的成績，都是選手及教練們付出的成果，不過瑞莎進入台灣體操界2年時間，幾乎都鎖定訓練成熟的選手栽培，最後將功勞都往自己身上攬，此外，更被踢爆她為了爭取桃園市政府補助金，明明在武漢國中體育班執教，卻營造龍潭國中選手的成績是她教導而來，慘遭砲轟根本像在「割稻尾」。

瑞莎更被踢爆透過成立的體操協會與選手家長簽約，由於契約內容不合理，今年5月選手已經集體解約，不過她仍使用選手照片替協會宣傳，更有選手指控瑞莎告知他們要接受採訪，要求當天穿著表演服裝北上，沒想到卻是被當做拍照背景陪襯，更表示當天花一整天接受專訪，還被瑞莎扣掉車資500元，最後一人只拿到500元車馬費，對此，瑞莎透過經紀人表示，家長和選手指控內容都不是事實，為了捍衛名譽，她會針對不實指控，尋求法律途徑。