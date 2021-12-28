美國總統拜登今天簽署國防授權法案，法案要求美國防部強化台灣不對稱戰力。對此，駐美代表處表示，這對台美安全合作具正面意涵，也感謝美方對維護台海和平的支持。

2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）於12月7日、15日分別在聯邦眾議院與參議院以壓倒性票數通過，拜登（Joe Biden）今天正式簽署法案完成立法程序。

駐美代表處表示，適值台海和平及穩定面臨嚴重挑戰之際，法案對台條文中，對推動台灣不對稱戰力及強化台美安全合作具正面意涵。駐美代表處誠摯感謝美國行政及立法部門對維護台海和平與穩定堅若磐石的支持。

這項法案指出，美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實（fait accompli）的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。

國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC），確保台灣具足夠的自我防衛能力，並促進國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。