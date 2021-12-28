台灣證券交易所訂12月28日召開有價證券上市審議委員會會議，審議來頡(6799)申請股票上市案。

來頡實收資本額3.67億元，主要產品為電源管理IC研發設計與銷售，2020年稅前淨利0.46億元，每股盈餘3.73元；今年前三季稅前淨利2.33億元，每股盈餘5.09元。

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