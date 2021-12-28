《證交所》來頡今上市審議 08:012021/12/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂12月28日召開有價證券上市審議委員會會議，審議來頡(6799)申請股票上市案。 來頡實收資本額3.67億元，主要產品為電源管理IC研發設計與銷售，2020年稅前淨利0.46億元，每股盈餘3.73元；今年前三季稅前淨利2.33億元，每股盈餘5.09元。 《電子零件》建舜電前11月每股盈餘1.64元 明年審慎樂觀 《證交所》證交所優化「財務重點專區」 年底上線 #來頡 #稅前淨利 #每股盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》11月自結財報 大宇資、辣椒兩樣情 08:012021/12/23 財經 校園證券投資智慧王 12／29總決賽 18:412021/12/23 財經 《電機股》士電各事業群帶勁 明年營運樂觀 17:392021/12/20 財經 證交所優化財務重點專區 年底上線 04:102021/12/24 證券．權證 證交所 推證券教育專網 04:102021/12/17 全球財經 證交所28日開上市審議委員會 審議來頡上市案 17:132021/12/27 財經 證交所優化財務重點專區、定義更精準 年底上場 12:102021/12/23 財經 《櫃買市場》寶緯、寶德上櫃申請 過關 08:182021/12/27 財經 強化上市櫃公司資安防護理 證交所發布資安管控指引 18:422021/12/23 財經 證交所發布資安管控指引 04:102021/12/27 投資理財 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 財經熱門新聞 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 外商待遇為何比台商高很多？老手2原因曝解答：不珍惜人才 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 封關倒數，資金四虎發威 台股創四大紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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