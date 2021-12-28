長榮(2603)為因應船舶大型化作業需求，其100％持股子公司Everport Terminal Services（ETS）以台幣6.16億元，向關係人長榮美國公司「Evergreen Shipping Agency（America） Corporation （EGA）」租用6部起重機機具，提升碼頭裝卸效率，這6部起重機都在洛杉磯碼頭。

長榮總經理謝惠全指出，ETS主要的業務是在美國西岸碼頭提供貨櫃裝卸服務，基於該公司在洛杉磯碼頭的長期營運規畫，長榮美國公司續租4部橋式起重機，並增加租用2部橋式起重機，共計6部機具，以提升碼頭裝卸效率，減少船舶排隊時間，也能加速回遠東的航程時間。

另外，長榮也公告，將斥資4729.4萬美元，約台幣13.09億元，向關係人Evergreen Heavy Industrial Corp.（Malaysia）Berhad購入9500個貨櫃，預計明年完成交貨。