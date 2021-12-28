針對立委質疑交通部觀光局浮編觀光發展基金的「行銷推廣費」預算，觀光局對此說明，此預算為用於辦理國內外經常性常態觀光業務活動，審酌各項前提及因素務實編列，並已研擬邊境分階段開放草案送交指揮中心，盼邊境能早日開放，持續活絡台灣旅遊市場。

觀光局說明，2022年觀光發展基金遵照立法院決議，依預算法規定新增辦理政策宣導的「媒體政策及業務宣導費」、僅編列475萬元，而編列25.7億元的「行銷推廣費」，則是用於辦理多元主題旅遊、全球觀光活動推廣等經常性常態觀光業務活動，兩者性質全然不同。

觀光局表示，觀光宣導除可帶動國內旅遊及國際旅客成長，更連動增加機場服務費及各管理處租金、權利金收入。基於收支配合原則，20餘年來相關業務及媒體宣導費用均編列於觀光發展基金項下執行，秉持「不重複編列」規定、公務預算從未編列宣導相關費用。

由於疫情前來台旅客連5年突破千萬人次、國旅人次亦達1.8億人次新高，為加強國內外觀光市場推展，觀光發展基金的宣傳費用亦逐年增加、2020年達31.4億元。不過，隨著疫情爆發，2020年及2021年相關預算多已移緩濟急、轉用於產業紓困振興。

觀光局指出，觀光發展基金2022年撙節預算編列，將「行銷推廣費」下修至25.7億元。其中，用於國內及國外預算約占各半，各編列約12.83億元、12.87億元，後者已考量疫情因素而較往年減列。

觀光局說明，國內費用主要用於轄下13個國家風管處整體觀光資源整備，及旅遊服務設施優化行銷、旅遊安全宣導、投入標竿觀光活動傳承計畫、觀光圈、提振國旅主題旅遊加值、旅運服務宣導、部落觀光、自行車旅遊、核心觀光產業輔導及人才培訓等重要業務。

對於國外行銷推廣預算編列，觀光局指出，由於全球疫苗覆蓋率提升，各國均為邊境開放及吸引國際旅客入境做準備。以鄰近的日本及韓國為例，2022年分別編列預算55億元、23億元，均為爭取疫後國際旅客入境而編列。

因此，觀光局在審酌評估最具效益、疫情相對穩定、國境相對開放等前提，以及來台主要客源及觀光業界意見等條件下，透過全球15個駐外市場投放行銷資源及宣傳力道，確認各目標市場策略布局共識，並已研擬邊境分階段開放草案送交指揮中心，盼邊境能早日開放。

觀光局強調，行銷宣傳相關預算均係反映觀光產業需求及意見共識而進行編列，且受立法院審議監督及審計部決算審查。相關預算的編列確有實需。後續將依立法院審議決議研提書面說明報告，並依疫情變化、本於撙節，務實推展業務進行支用。