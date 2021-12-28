六福(2705)旅遊集團「起家厝」六福客棧正式啟動危老重建計畫，預計將斥資約19.24億元，委託華熊營造改建為地上21層、地下6層的六福酒店式商辦，打造為以人為本、環境永續的松江南京商圈A+指標酒店式商辦，預計2022年第二季動工、2026年完工。

六福客棧基地面積約380坪，為設有226間客房及3間餐廳的11層樓高建築，總樓地板面積約3500坪。2019年3月遞件申請危老改建、同年5月獲北市府核准通過，並在2020年5月底停止營運、同年7月起響應政府政策轉作防疫旅館，直至今年5月結束。

六福27日由集團副董事長暨六福開發建設董事長賴振融代表，與華熊營造董事長稻豐彥完成簽約儀式，以營建管理方式承攬、預計斥資約19.24億元，將六福客棧改建為地上21層、地下6層的鋼骨結構造A+酒店式商辦大樓，總樓地板面積將達6350坪。

華熊營建為創立123年的日本營造大廠「熊谷組」在1974年成立的台灣分公司，曾參與台灣十大建設，以水庫隧道、捷運橋樑、國家級建設為底，也參加台北101、新光站前摩天大樓、陶朱隱園、仁愛吾疆、南港東方明珠等多項指標性營建工程。

全新六福酒店式商辦大樓將取得國內外5大建築標章認證，並透過六福酒店式物業管理及上千人團隊支援，強化人性化的加值性服務、提供強調以人為本的精緻服務體驗，同時因應疫情帶來的市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

因應居家辦公和遠端會議在後疫情時代漸成新常態，新大樓將設立多功能視訊會議室、24小時商務中心、專業秘書服務等，並設置五星飯店主廚駐點餐廳及健身房、休閒娛樂中心等設備，打造充滿時尚品味的酒店式辦公環境，讓上班生活也能成為一種尊容享受。

賴振融表示，全新六福酒店式商辦將借重華熊營建的高規格營造實力、結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合服務，從日系精工安全結構、人性化出發，以環境永續為前提，打造結合減碳、人性、科技、商務的永續建築，呼應集團的多元發展精神。

華熊營造董事長稻豐彥則表示，六福酒店式商辦將採最新建築工法，以高規格建材打造，更呼應全球環保減碳綠色理念，以代表無限可能的弧線做為建物外觀主體線，立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，將為全台商辦寫下嶄新里程碑。