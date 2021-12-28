一名許姓男子受到女性友人邀約前往KTV參加慶生會，席間見到另一名女性A女，竟對她產生非分之想，趁女方略有醉意，前往廁所之際，尾隨跟進廁所，還藉口要談工作事宜不讓女方離開，接著伸出鹹豬手撫摸女方大腿，接著一路伸進下體猥褻，還不斷說「妳的毛好可愛」，女方事後怒告，許男還不斷辯稱是自己同性戀，但法官不予採信，高雄高分院依強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，可上訴。

根據判決書記載，A女在108年12月22日凌晨許，受一名女友人邀約，前往高雄市某KTV參加慶生會，許姓男子也受到該名女友人之邀而出席。當時A女前往上廁所，許男見有機可乘，陳A女剛上完廁所要離開之際，即藉故要和她聊工作之事，順勢將她留下在廁所內攀談。

但許男竟然色心大起，不顧A女之反抗，以手撫摸A女大腿後，又伸進裙內撫摸A女下體，還頻頻稱讚說「妳的毛好可愛」，剛好這時有另外朋友猛敲門上廁所，許男立刻匆忙離去，這時A女才趁機開門離去。事後A女氣炸，立刻向警方報案提告。

許男事後口否認有何強制猥褻犯行，還辯稱：「我們在廁所內只是聊天，之後2人就離開廁所，我不喜歡女生，我是同性戀者。」

許男還提出其與男友之LINE對話，表示之前與前妻鬧得不愉快而離婚，離婚後尚交了1個女朋友，交往9年後背叛分手，之後才不想跟女子交往，從3年前才進入同性戀這個圈子。

但法官認為顯許男與異性交往之期間更長，甚至還育有2名子女。因此他辯稱自己為同性戀者，不喜歡女生，根本無從作為對自己有利之認定，因此不予採信。

法官審酌，許男為逞一己私慾，而未尊重女方之性自主權利，而違反女方意願對其為上述猥褻行為，而且訴訟期間以自己性傾向飾詞狡辯，造成女方之身心傷害，判處有期徒刑8月，可上訴。