新北市五股區28日凌晨0時許發生圍毆擄人案，一名27歲張姓男子疑因160萬元賭債，遭4名惡煞狂刀、電擊壓在地上狂揍，還被擄上車欲帶走，所幸警方獲報火速趕到現場，當場逮捕4名惡煞，全案依聚眾鬥毆及傷害罪移送新北地檢偵辦，張男因頭部受傷大量流血送醫治療。

警方今天凌晨近1時接獲報案，稱新五路三段有人打架，有人疑似要被擄上車，立即出動快打部隊趕赴現場，趕抵時見4名犯嫌正要駕車離開，隨即以警車阻擋，並喝令車上犯嫌下車，發現其中1人（被毆張男）頭部流血，經詢問驚覺是受害人，當場逮捕4名犯嫌，張男則送醫救治。

警方起出4名惡煞犯案的刀械與電擊棒。（圖／翻攝畫面）

據了解，27歲男姓男子，因為欠了顏姓男子160萬賭債，遭顏男找來3名男子助陣，到新五路三段準堵人要債，由於張男頑強抵抗，當街扭打成一團，張男頭部被打傷流血後，被顏男等4人押上一輛白色轎車帶走。

警方採證後，在車上找到2把小刀及電擊棒，副駕駛座、後座的座椅上，還有張男留下的一大片血跡，頭部有明顯撕裂傷，4名嫌犯將依聚眾鬥毆及傷害罪移送新北地檢偵辦。