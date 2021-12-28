年輕人確診癌症的機率低，但也不可掉以輕心，小兒科醫師唐子涵分享，一名20多歲的年輕人，因反覆腹瀉、下腹痛、常常有便意卻又大不出來等症狀，到大醫院進一步檢查後，竟被診斷為大腸癌第四期，她建議，平時可以多注意身體狀況，除了健康飲食、多運動外，也應定期篩檢。

小兒科醫師唐子涵在臉書粉專《唐子涵兒科醫師的吃貨日記》分享罕見案例，一名20多歲年輕人因反覆腹瀉、下腹痛等症狀，去醫院看診多次，吃了藥也不見改善，且開始有食慾下降、噁心感、常常有便意卻又大不出來等症狀。

唐子涵決定幫他進行掃腹部超音波，檢查後發現他的肝臟長了很多顆hypoechoic lesions（低迴音的病灶），由於肝臟的病灶建議要進一步做電腦斷層等才有辦法分辨原因，所以請他轉至大醫院做進一步檢查。

唐子涵追蹤後續才得知，主治醫師為他進行大腸鏡檢查後發現，他的大腸內有一顆很大的腫瘤，確診為大腸癌第四期，沒辦法手術只能接受化療。她感嘆，一般來說30歲以下罹患大腸癌的機率不高，「看到這年輕人最後的診斷我也很替他難過」。

唐子涵說，大腸癌初期沒有明顯症狀，有症狀時可能都已經是二、三期了，但如果發現近期有以下症狀，建議盡早到大醫院檢查：

1.反覆腹瀉、便秘、便量變少或大便變細、變水狀。

2.排便出現血絲或黏液。

3.不規則腹痛或絞痛。

4.有便意但去上廁所又大不出來，或有解不乾淨的感覺。

5.不明原因體重減輕。

6.不明原因貧血、容易疲倦，或腹部出現不明腫塊等症狀。

唐子涵也列出7種高風險族群，包括有家族史者、50至85歲年長者、愛吃紅肉、加工食品、燒烤、油炸或高脂肪低纖維飲食，不愛吃蔬菜水果者、三高患者、缺乏運動或肥胖者、長期吸菸、喝酒者，以及長期罹患潰瘍性大腸炎或克隆氏症患者，都應定期做檢查。

若要預防大腸癌，唐子涵建議平時要健康飲食、規律運動、控制體重、避免菸酒，以及定期篩檢，國健署也補助50歲以上的長者，每兩年進行一次糞便潛血檢查，陽性者會進一步安排大腸鏡檢查，早點診斷、早點治療。