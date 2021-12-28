消費者行為從線下轉移至線上，加上農曆新年來臨，帶動電商平台年菜網購大戰提前開打，網家PChome 24h購物表示，春節假期進入倒數階段，帶動近兩周站上年菜商品銷量較去年同期大幅成長七倍。

Yahoo奇摩購物則表示，預購開跑後業績年成長超過一倍，樂天市場則觀察，今年採購潮較去年提早兩周，自12月下旬就陸續出現「年菜」、「伴手禮」等關鍵字搜尋量，與去年農曆年前相比約有兩成的成長，帶動訂單成長近1.5成。

網家PChome 24h購物表示，網購年菜熱烈買氣，今年網羅超過1000款年菜商品，近兩周年菜商品銷量已較去年同期大增七倍，預期至農曆年前，年菜銷量仍將持續成長。

農曆新年將來臨，創業家兄弟（8477）旗下生活市集表示，12月以來年菜組銷量有五倍成長，中旬後買氣尤其顯著，顯示不少消費者提早於春節一個半月前就開始準備年菜，其中又以「菜色豐富多樣」、「名店主廚出品」、「海陸食材兼具」三特色最受歡迎。生活市集看好年前預購商機，設立年菜早鳥預購專區，為12月、1月營運增添動能。

2022年春節比2021年提早半個月時間，加上疫情影響圍爐聚餐需求較以往加劇，樂天市場說，採購潮較去年提早兩周，自12月下旬陸續出現「年菜」、「伴手禮」等關鍵字搜尋量，與去年農曆年前相比約有兩成成長，訂單則是成長近1.5成，樂天市場預估，今年整體年貨銷量將可較去年同期成長三成。

Yahoo奇摩購物則表示，進入歲末年終，電商年菜的網購大戰提前開打，相關商品預購開跑後業績年增逾一倍，而今年又以名店口碑年菜、養生蔬食年菜、公益年菜等為三大最受歡迎品項。此外，疫情下也推升小家庭、單人或小份量合菜套餐組銷量漲，今年消費者平均選購二～三道年菜，價格帶千元以下最受青睞。

而除了年菜以外，近期衛生紙價格調整，不少消費者紛紛採買囤貨，帶動電商平台衛生紙業績增加。網家PChome 24h購物觀察，12/24～12/26近三日對比日前，銷量成長2.5倍。創業家兄弟旗下生活市集則指出，衛生紙單日業績成長7.5倍，其中自有品牌抽取式衛生紙業績更大增十倍，目前已與各大配合紙廠確認供貨及出貨狀況穩定，確保供貨無虞。(新聞來源 : 工商時報一劉季清／台北報導)