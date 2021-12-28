人一天的睡眠時間將近三分之一，「該怎麼睡覺」是一門大學問。《風水中國》鄭偉建揭「臥房6大風水」，要是躺的方向不正確，不僅易造成睡眠品質不良，恐怕還會影響自身人際關係及健康運勢。

一、頭沖西睡覺易引起衰運

睡覺的時候，如果頭一直朝著西邊，就要格外警惕了，恐怕衰整年，最好先看一下命理上是否適合。要是真的沒辦法，臥房床位只能向西，千萬別選灰色或木炭色的床單。

二、頭朝南睡易使人興奮

頭朝南睡容易使人興奮導致失眠，可用色系偏黃的寢具布置，因黃色有安神、緩解失眠效果；不要用淺色或丁香色，這兩種顏色都有很強的刺激性。

三、頭朝東北方易做惡夢

這個方向屬於口舌是非方位，床如果這樣擺容易做惡夢，使人神經緊張、運勢下降。

四、朝西北方利睡眠

位理學認為西北屬乾坤的「乾」，是對睡眠最有幫助的方向，適合家裡長輩。這個方向的色調，以黃色、白色、粉色為主。

五、單身女性沖北，單身男性沖南旺運

對單身女性來說，頭朝北臥旺運，單身男性則是頭朝南。若已結婚或男女同居，則要看家裡以誰為主。另建議使用溫暖的粉色、紅酒色的寢具，能使人心神鎮定。

六、朝東睡早起好運

東邊是太陽升起的方向，因太陽磁場的關系，一日之計在於晨，如果你希望每一天都充實忙碌著，朝東睡最適合。