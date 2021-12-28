一名男網友昨（27日）在網上徵租，希望能在台南租到至少2層樓的透天厝，月租預算為1萬3千元，並洋洋灑灑列下逾4000字的條件，內容鉅細靡遺又相當多，不少網友看完之後紛紛留言調侃，「房東太難了」、「要不要自己蓋比較快」。

這名男網友27日在臉書社團《台南府城大小事》發文，稱自己農曆年後要搬家，想尋找位於台南市安南區的2層樓透天，期望每月租金落在1萬3千元以下，並承諾將給予協尋房子的人3000元作為答謝之禮。

原PO說，他所列的徵租條件是經過家中的「5尊菩薩佛」所交代，若要認真開條件的話，絕對不止這些，並表示他下頭列出的徵房條件雖然缺一不可，但若不符合要求，仍可商討看看有無解決之道。

細看原PO所列出的「必要條件」包括，房東需同意在1樓開「天御地藏殿」供他們為眾生服務、搬家當月不收租金、每層坪數至少25至40坪、不能是無尾巷、大門需是重新油漆過的電動門、一樓走廊需在右側、一樓需有套房與廚房等，連同浴室與房間的插頭數都詳細要求。

原PO還指出，若房東惡意在租約期間要求搬離，需支付搬家費用2萬元與精神賠償費2萬元；不僅如此，就連繳租金的方式，原PO也列出自己的喜好，希望能面交為主，若要匯款，希望房東能配合開辦他們慣用的銀行帳戶，這樣比較方便，也能省去跨行轉帳的手續費。

文章曝光後，因內容太奇葩，引起網友瘋狂轉發，不少網友留言回應，「真的太難了」、「我認為版主，可以自己買一間比較快」、「房東好累」、「這種條件....應該是完全沒人想幫忙找或租吧....」、「大開眼界」、「慘了～照這樣下去過年要流浪街頭了」、「本年最好笑」、「你的佛祖挺能聊的，開這麼多條件....」、「自己蓋比較快」。