美股4大指數齊揚，標普指數再創新高，台股今(28日)開盤以18099.71點開出，台積電開盤上漲4元，開在610元，聯發科也開高15元，開在1160元，推升指數走高突破18100點，一度攻高至18160.05點，漲逾110點。

美國年終假期零售銷售創17年最佳表現，顯示美國消費力道強勁，周一(27日)科技股大漲，蘋果股價創新高，標準普爾500指數上漲65.40點，漲幅1.38%，以4791.19點作收，再創歷史新高；道瓊工業指數大漲351.82點，漲幅0.98%，收在36302.38點；那斯達克指數大漲217.89點，漲幅1.39%，收在15871.26點；費城半導體指數大漲107.12點，漲幅2.72%，收在4039.51點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.67%，聯電ADR上漲1.99%，日月光ADR則勁揚3.30%。

台股27日在台積電、聯發科等權值股拉抬下，指數盤中再創18099點的新高紀錄，終場收在18048點，上漲87.30點，刷新收盤高點，成交值2364億元，三大法人合計買超113.39億元，其中，外資及陸資買超111.65億元，呈現連續5個交易日買超，自營商買超13.83億元，投信則是賣超12.09億元，合計買超113.39億元。