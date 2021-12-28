蘋果Apple於12月中釋出iPhone 15.2版本供用戶更新，新增7項功能更新其中3項與安全有關，包括數位遺產計畫、App隱私權報告及SOS快捷求助電話，另外還增加兒童訊息安全功能、Power Reserve電力儲存功能等4項功能，讓用戶在沒電後仍有微薄電力供其他用戶搜尋，能快速找回已沒電的iPhone手機。

蘋果在14日同時公布iOS 15.2、iPadOS 15.2、watchOS 8.3、tvOS 15.2和HomePod軟體 15.2版等軟體更新，數位遺產計畫主要是讓不幸過世的用戶的數位資料能獲得轉移，可以從設定App中點選密碼與安全性功能中的遺產聯絡人，再點選加入遺產聯絡人，就可以輸入最多5組的聯絡人。

對方會取得領取密鑰（QR Code檔）屆時可以靠著死亡證明書與該密鑰來存取包括照片、訊息等數位資料，蘋果官方也會審核權限，避免數位資料遭不名人士盜用，用戶也可以刪減遺產聯絡人的人選，不會被對方知道。

此外，隱私權報告功能，提供用戶知道哪些外部App使用你的數據，只要在設定中點選隱私功能，再選擇應用程式隱私報告即可取得相關內容，用戶可以看到過去7天內App的相關活動，但若不想被這項功能追蹤，可以選擇關閉隱私報告。

兒童訊息安全功能則是，孩童若使用iPhone或iPad裝置時，接收或發送包含裸體等相關照片，將傳訊給家長做為警告，蘋果此舉將加強網路安全性與隱私的規範層級。

除了上述與使用安全有關的功能外，蘋果還新增Apple Music語音計劃供付費用戶選擇，讓Siri掌控「Apple Music」中所有音樂；iPhone醫療紀錄，iOS 15.2會讓iPhone過往的零部件和服務歷史對用戶公開，可以得知那些零件經過更換，甚至能查詢是否為原廠正品。

不僅如此，更新iOS 15.2版本後，用戶可以直接從相機APP中關閉微距模式，先前iPhone 13 Pro中的微距模式，會在手機接近任何物體時，自動打開微距模式，但卻出現無法關閉的狀況，此次更新終於解決這項問題，讓用戶可以自行關閉該模式。

此次蘋果iOS 15.2更新，還增加Power Reserve（電力儲存）的功能，當iPhone電力耗盡時會進入Power Reserve模式，讓手機保有最後的微薄電力，能提供使用者搜尋iPhone位置，但電力維持時間最長只有5小時。