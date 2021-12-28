42歲國際影后章子怡6年前與大她8歲汪峰結婚，育有一子一女，兩人更一同扶養汪峰與前女友所生的女兒小蘋果，未料日前網路傳出章子怡疑似與汪峰婚變，還稱是年末繼王力宏婚變後的「最大料」，見此，章子怡深夜澄清全是造謠，昨(27日)晚間，章子怡曬出9張照片替愛女醒醒慶生，可見一家五口同時入鏡，用行動回應抹黑傳聞。

章子怡2015年2月在生日派對上答應汪峰求婚，同年中兩人傳出已經領證結婚，年底生下女兒醒醒，2019年10月，章子怡出席東京國際電影節承認懷了二胎，隔年元旦生下兒子，集滿「好」字。但去年一度有報導指出，章子怡為了照顧兒子，冷落繼女小蘋果（汪曼熙），稱小蘋果在海外念書，個性有點憂鬱，「小小年紀就要承受旁人體會不到的痛苦」，導致母女感情生變。

章子怡和女兒醒醒、小蘋果合影。（圖／翻攝自章子怡微博）

對此，小蘋果曾親上火線，截圖回應都是自媒體亂編故事，受夠了被胡亂抹黑，而過去章子怡上節目就強調和小蘋果感情比親生母女還要好，她透露：「我的大女兒，她不是我親生的，她缺失很多母親的愛。但是我很幸福，因為我有緣認識了她，有緣成為她的母親，我要把我所有的愛，也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她。」

章子怡發文。（圖／翻攝自章子怡微博）

近日，章子怡難得重砲回擊婚變傳聞，寫下：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」，最後標註老公帳號。昨女兒醒醒過6歲生日，章子怡分享一家五口合影，汪峰、小蘋果都現身，小蘋果還跟妹妹醒醒坐在沙發拍美照，章子怡寫下，醒醒吹完蠟燭偷偷跟她說了自己的願望：「願爸爸媽媽長生不老，那樣我們就永遠在她身邊，一家人永遠在一起」，讓章子怡瞬間眼眶泛紅，直說：「爸爸媽媽不一定能長生不老，但請你放心我們會用餘生去守護你愛護你…生日快樂寶貝」，網友回應：「祝醒醒生日快樂，一家五口好幸福呀」、「小蘋果太好看了吧，像陳妍希的感覺」。