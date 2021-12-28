台灣民意基金會提供

民進黨完封四大公投，台灣民意基金會今（28）日公布民調，雖然有四成九民眾樂意接受這個結果，高於不樂意的二成八，但25-64歲選民、學歷較高者，以及國民黨、民眾黨和中性選民，都對公投結果打出低於60分的不及格分數。

台灣民意基金會今天發表十二月全國性民調與「2021四大公投後台灣民意新趨向」報告，針對1218四項公投結果已經出來，都沒過。詢問受訪者「請樂不樂意接受這個結果？」

結果有17.2％非常樂意，31.4％還算樂意，16.8％不太樂意，10.9％一點也不樂意，23.7％沒意見、不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆表示，這項發現呈現了整體台灣社會對四項公投結果的態度，具體傳達了一項重要訊息，那就是，雖然多數選民可接受公投結果，但距離社會共識的建立仍有一段遙遠的距離。由此可見，對這次四項公投的結果，台灣社會的基本態度是模稜兩可的。

至於四項公投整體過程及結果，由全民打分數，結果發現，有22.6％打80分以上，13.4％打 61-79分，25.5％打60分，16.1％打50-59分，15％打0-49分，7.4％沒意見、不知道、拒答。總平均分數是60.1分，剛好及格。

游盈隆表示，這說明選民對這次公投評價不高，僅勉強接受而已。從年齡層來看，除了24歲以下和65歲以上選民是打出60分以上及格分數外，25-64歲選民則打出不及格的平均分數。

從教育程度看，他說，高中高職以上教育程度者（含專科、大學及研究所以上）打出的平均分數低於60，而初中及國中及以下教育程度者打出高於60的分數。

從省籍族群看，河洛人打出平均62.35分的及格成績時，客家人與外省人都打出不及格成績，分別是58.64分和47.68分。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者打出76.85 及格分數，國民黨支持者打出48.88分，民眾黨打出49.06分，中性選民（或稱獨立選民）打出 52.57分。

此外，從6都16縣市角度看，台北市、桃園市及台中市選民都打出不及格成績，大約在55分上下，相較之下，台南市和高雄市打出60分以上的及格成績，新北市及16縣市則打出及格邊緣的成績。

此次民調訪問期間是在12月20-21二天，有效樣本1069人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。