美國年終假期購物季的零售銷售額意外強勁，突顯出該國的經濟實力，並緩解了Omicron新冠變種病毒導致航班大量取消的擔憂，周一美股主要指數全面上漲，標普500指數連漲第4個交易日，並再創歷史收盤新高。

周一收盤，道瓊工業指數漲351.82點或0.98%，為36302.38點。標普500指數漲65.4點或1.38%，收在4791.19點，為今年以來第69次創下歷史收盤新高，亦為逾1個月以來首度改寫盤中歷史高點。那斯達克指數收漲217.89點或1.39%，為15871.26點。

標普500指數連漲了4天，累計上漲4.9%，創下2020年11月初以來最大的4日漲幅。

投資人正期待以「聖誕行情」為今年畫下完美句點。標普500指數今年以來上漲27%。

所謂的「聖誕行情」指的是在每年最後5個交易日和新年的頭兩個交易日，標普500指數通常會上漲。

美股主要指數可望連續第3年收高，標普500指數料將創下1999年以來最佳的3年表現。

根據萬事達卡公司（Mastercard Inc）出具的數據，受惠於強勁的電商銷售，在今年底的節日購物季期間，美國的零售銷售額較去年成長8.5%。

受此提振，標普500零售類股指數收漲0.25%，標普500非必需消費品類股漲0.83%，必需消費品類股漲1.03%。

對疫情消息敏感的旅遊股下跌。由於Omicron病毒導致感染激增，根據航班追蹤平台FlightAware統計，周一全球航空業又再取消了逾2800航班，其中包括美國國內外航班大砍約1000架次。之前在聖誕節的三天周末長假間，全球航空業已經取消逾6000個航班。

標普1500航空股指數下跌0.57%。

由於船上爆發疫情，數艘觀光船被迫取消航程並折返港口。挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line)、皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）和嘉年華遊輪（Carnival Corp）分別下跌2.55%、1.35%和1.18%，在標普500指數成分股中跌幅領先。

Defiance ETFs投資長兼共同創始人Sylvia Jablonski Kampaktsis表示，個市場有趣在這裡，我們擁有強大的消費者，消費支出較去年成長逾8%。個人消費占美國GDP約70%，且依然旺盛。Omicron提醒我們，我們仍未擺脫這場疫情，而這也可能是我們會繼續討論的許多事情之一，但2020年世界末日般的疫情情景，感覺已經離我們遠去。

摩根大通分析師Dubravko Lakos-Bujas周一出具報告指出，我們不認為Omicron變種病毒將給成長前景帶來顯著的影響，反而可能加速這場大流行病的結束。

標普500指數11大類股全面收高，能源股漲2.24%、科技股漲2.18%和地產股漲2.04%，表現最佳。

特斯拉、微軟、蘋果和臉書母公司Meta Platform等科技巨頭上漲，為那斯達克指數帶來提振。

晶片股表現尤其亮眼，超微和輝達分別上漲5.6%和4.4%。費城半導體指數大漲2.72%，收在4039.51點。

GoDaddy大漲約8.4%，媒體報導避險基金Starboard Value LP持有該網域註冊與網站代管公司約6.5%股份。