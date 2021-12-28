消息面：

1.投資人看好Omicron變種病毒不致於影響明年首季的原油需求前景，周一紐約2月期油收漲1.78美元或2.41%，為每桶75.57美元。倫敦布蘭特2月期油收漲2.46美元或2.28%，為每桶78.6美元。兩合約均創下11月26日以來收盤新高。OANDA分析師表示，受到Omicron疫情影響，近幾日來許多航班被取消，但市場預期這對原油需求的影響有限，明年需求可望持續增長。

2.匯市交投淡靜，周一尾盤ICE美元指數微跌0.015%，但仍高於近期低點。

3.Omicron變種病毒雖帶動避險情緒，但美元走升使金價承壓，周一紐約期金收跌2.9美元或0.2%，為每盎司1808.8美元。其他貴金屬方面，銀價漲0.1%，報每盎司22.97美元。鉑金跌0.2%，為每盎司972.5美元。鈀金漲0.4%，為每盎司1955.34美元。