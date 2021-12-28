一名28歲的女患者「開放性骨折」，骨頭直接從小腿後方插出來，看上去非常嚴重，因此被救護車送到醫院治療時，醫護人員還以為是發生了嚴重車禍，結果女患者卻說自己是在家跌倒，讓不少人難以置信，而且由於患者不愛運動，因此沒什麼肌肉，加上又有骨質疏鬆的問題，所以開刀完後，傷口難癒合、也很難做復健，最後竟然住院長達1個月才好起來。

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》上分享，之前遇過一個28歲的女患者「開放性骨折」被緊急送醫治療，當時女患者不斷哀嚎，救護車上的推床上也都是血，看上去非常可怕。不過，在到院以前，救護車上的技術人員就已經替其壓迫止血了。

柯世祐表示，醫師檢查女患者的狀況後，發現小腿的脛骨與腓骨都斷掉了，而且是往後面插出來了，因為狀況有點慘，加上患者的末梢的循環已經有點折到，因此緊急打了止痛藥物，待其生效後，便立刻將骨頭復位。

柯世祐透露，止痛藥生效以後，女患者感覺沒那麼痛，才娓娓道來自己是因為「在家跌倒」才受傷的，這個原因讓醫師聽了嘖嘖稱奇，因為她摔的太嚴重了，小腿末端整個斷掉，而且骨頭直接從後面插出來。對此，女患者則尷尬地說，她在浴室中不慎滑倒，結果就聽到「啪」一聲，骨頭就斷了。

柯世祐指出，後來女患者就轉介給骨科會診，直到一個月後，聽到骨科學弟提起這位女患者說「你知道她為什麼會這麼容易骨折嗎？」因為這個女生根本就不運動，所以骨質很疏鬆，不但開刀難癒合，復健也非常困難，最後甚至連借助四腳拐都沒辦法，讓學弟大嘆「她肌力也差、骨質也差、體力也差，然後還沒有毅力！」因此患者明明才28歲，最後竟然住院超過一個月，害得骨科得寫公文解釋原因。