歡樂繽紛耶誕趣

Last Christmas I gave you my heart~又到了一年一度令人心動不已的年末聖誕啦!在這冷冷冬季,適合跟親朋好友分享歡樂幸福的時刻,有哪些閃閃發光、充斥浪漫氛圍的聖誕景點值得大家一探究竟的呢?

今年,我們一起牽起小手,看著一整片的浪漫燈海點亮前路,讓身邊人的擁抱溫暖聖誕佳節!跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析,找出2021最受網友熱議的「全台最強十大耶誕活動景點」,快跟愛人好友一起來看看,這些地點不只有聖誕樹這麼簡單,還有很多好拍好玩的聖誕布景、燈飾,斥資打造得規模大又氣派~現場氣氛與景色絕對讓你一生難忘!

年底最受矚目的「新北歡樂耶誕城」又來啦!今年雖因疫情延後至12/3登場,魅力不減反增,繼去年與迪士尼合作,今年首次與丹麥知名玩具品牌「Lego 樂高」合作,豐富內容絕對讓你抓住濃濃的聖誕氛圍,美照拍到手軟!

在市民廣場主燈旁期間限定的「14米高Lego耶誕老人」超級壯觀!一旁還有免費遊樂設施供小朋友暢玩,板橋站前廣場也加入了滿滿樂高主題元素,像是「樂高小精靈俱樂部」、「樂高耶誕薑餅小屋」等超大型耶誕裝置等你來搶拍,樂高迷不容錯過~

還有IG網美狂洗版的七大絕美光廊更是每年不能錯過的美白點!高達16萬朵LED花球香檳金花海的「經典光廊」,以及10萬片櫻花粉夢幻光芒的「春櫻光廊」白天夜晚都美到醉!

別忘了萬坪公園「奇幻薑餅屋入口」、「耶誕麋鹿放假去」、「精靈烘焙坊」、「驚喜特技車」、「耶誕機器人」及「點燃耶誕願望」等6大主題裝置,秒變樂高耶誕小村奇幻世界,每座都是神級打卡點,快來手刀拍個過癮吧!

No.2 2021耶誕嘉年華

台中的「2021耶誕嘉年華」以甜點為主題,從舊火車站前廣場延伸到柳川、綠川以及周邊文史建築台中文學館、市役所等地,打造各種甜點夢幻燈飾。

舊台中火車站前廣場的是10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹,不僅別緻還會變換顏色!是不是超吸睛又可愛呢?在柳川是驚艷眾人的「垂涎60尺」水水耶誕樹,水面上則是佇立「甜蜜夢工廠」,另外還有大型薑餅人蛋糕以及超夢幻馬卡龍隧道等滿滿的絕美燈飾與燈海,各個都是打卡美景超好拍,吸引許多民眾朝聖!

No.3 史努比與好朋友的歡樂假期

今年與《花生漫畫》合作的南紡購物中心,以「史努比與好朋友的歡樂假期」打造全台限定、13米高的史努比聲光聖誕樹,除了史奴比、查理布朗等各式經典角色外,樹上還有隱藏景點「史奴比紅色狗屋」喔!

一旁還有史努比擁抱胡士托的3米高造型陳設,以及許多顏色不一、散發溫暖光芒的禮物盒,也能在之中發現角色們的可愛身影,營造浪漫溫馨的聖誕節氣氛。

除了聖誕樹燈區外,配合著整點的聲光雷射投影秀的中心外牆上、二樓和三樓連通道也都有史努比,真是童趣又可愛,趕緊來感受輕鬆歡樂的聖誕時光吧!

No.4 2021屏東聖誕節

「2021屏東聖誕節」把熱情國境之南變身夢幻聖誕村,今年以「夢幻聖誕」為主題,用絢麗的燈光裝飾打造巨大夢幻城堡景點,還有彩色燈海隧道、糖果摩天輪、巨大粉嫩聖誕樹等共17座必拍場景,隨處都能拍出充滿聖誕氣氛的美照!

主燈「冰雪城堡」有童話般的場景、散發繽紛絢爛光芒,粉色樹屋造型的聖誕樹「奇想樹屋」結合神話中的夢幻獨角獸,讓民眾感受聖誕樹的療癒氛圍。湖畔上的白天鵝燈「徹夜漫舞」、光雕秀都不容錯過。還有「聖誕村下雪了」、「聖誕網美拍貼機」、「聖誕老人來臨」、「聖誕發糖果」等豐富活動,大人小孩都能玩到心滿意足。

No.5 禮物派對嘉年華

訓練家們注意!寶可夢們帶著各種禮物,出現在林口三井MITSUI OUTLET PARK啦!今年以「禮物派對嘉年華」結合氣球彩帶與禮物等元素,融合火、水、草、電屬性,投射出寶可夢專屬的色彩光影。

西口華麗的「星願之池」上方有三隻皮卡丘揮著可愛手臂熱情迎接,順著椰樹小路前進,3米高的卡比獸鼓著圓滾滾肚子,在七彩炫光的「奇幻冒險舞台」上等你來收服!中央「寶可夢廣場」,迎面而來的是高達8米的「皮卡丘聖誕樹」!一旁是戴上聖誕帽後6米高的皮卡丘,搭配象徵十萬伏特的造景,又萌又討喜!周圍還有以鏡面地磚燈打造的「寶可夢冬季公園」等著訓練家們來朝聖!

No.6 2021繽紛耶誕玩台北

「2021繽紛耶誕玩台北」活動結合各大百貨商圈,於12月持續推出逾10場次系列活動,如台北101「雲端音樂會」、遠百信義A13「透明生活展」等,今年首次登場的七處信義空橋燈飾,像是新光三越A9至A11「星空廊道」、遠東百貨A13「璀璨空橋」及Bellavita「光之垂幕」,串起耀眼的耶誕步道。

沿途更有繽紛耶誕燈飾閃耀周邊,彷彿能看到極光的新光三越「希望之樹」以及北市府童話般的「銀白聖誕森林」與「夢幻極光」等,一同來感受滿滿的耶誕氛圍。還有「Fun閃台北」光之旅程,超過50處的耶誕燈飾全面啟動。民眾可以從信義區的「閃耀星河之旅」開始漫步台北,還可以參加聖誕集章闖關,搭配眾多店家好康優惠,滿額消費再兌換限量耶誕好禮!

No.7 2021奇美聖誕週末 美妙聖誕

年底最令人期待的聖誕活動即將登場!台南奇美博物館聖誕週末以「美妙聖誕」為主題,融合許多「英國」元素,並加入搖滾風格,增添歡樂熱鬧的佳節氣息,讓民眾不能出國也能感受經典的西洋聖誕節氣氛。

聖誕週末活動包括集結異國美食以及各種創意手作等聖誕市集,多元的音樂及舞蹈表演、戶外星光電影等等還有「經典搖滾」的廣場聖誕大舞會邀請民眾一同狂歡共舞,歡慶聖誕節!全新粉紅色系的「幸福聖誕樹」呼應美妙意象,讓民眾感受溫柔的力量與美好的祝福。

No.8 鐵支路聖誕嘉年華

明年就是彰化扇形車庫一百週年,為明年百週年活動暖身及迎接聖誕佳節到來,彰化舉辦了「鐵支路聖誕嘉年華」,從彰化車站廣場、車站本體、跨站天橋、戶羽機關車園區等皆有聖誕主題燈飾,照亮整個彰化鐵道園區,絢麗繽紛。

除了聖誕燈區點燈外,有多組年輕偶像藝人獻唱、YOYO帶動唱、魔術表演、三輪車市集等有趣的活動,還有限量粉紅泡泡小火車、轉轉麋鹿免費搭乘,非常適合親子一同前往參與,不僅見證台灣鐵道歷史、富教育意義,又可以聽音樂、逛市集、欣賞美景,不失為假日好去處呢!

No.9 桃園華泰名品城聖誕村

每年的華泰名品城聖誕村都令人超期待!今年也不負眾望地以「Christmas Reunion 噹我們歡聚一起」為概念,斥資千萬打造三大跨時代電影級場景,濃濃的美式復古風格,讓你讓你美照拍不完~

「50-60's DRIVE-IN耶誕復古快餐店」有著滿載禮物的古董跑車、加油站路標等,讓人彷彿置身美式鄉村公路上。還有「70-80's Roller Disco耶誕搖擺迪斯可」、「90's HIP-HOP耶誕嘻哈球場」等主題,讓你拍到不想回家~浪漫的「鈴鐺藤蔓燈海」、璀璨的「冰晶雪花燈海」也是超吸睛的一大亮點,陪大家過一個最夢幻的聖誕!

No.10 SHINING STAR希望奇蹟耶誕王國

年末最期待的莫過於耶誕佳節了!台南最盛大的耶誕網美打卡點「SHINING STAR希望奇蹟耶誕王國」,今年首度運用「積木」以Pantone年度代表色-亮麗黄打造一顆11米高的耶誕積木樹,透過積木層層堆疊的概念,象徵人與人之間的互相扶持,真是溫馨又可愛~

現場的燈光與音樂再搭配同樣以積木為主題的希望禮物盒、心願小屋、祝福拱門,超適合留下美照,還不把記憶體拍爆嗎?周末整點還會飄下靄靄白雪,今年冬天不用出國也能感受下雪的浪漫。還有許多耶誕系列活動帶你過一個美好的耶誕節!

