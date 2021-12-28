【愛傳媒藺奕專欄】年關將近，整理櫃子的時候，發現一封手寫信。

心突然暖和起來。想想手寫信真是一件溫柔的事，柔軟的小情绪就藏在那一筆一劃的文字裡，羞赧而又字字斟酌的表達，筆墨像眷戀的小火車，經過田園、花海和月光，浮現在收信人的眼底，像一個小小晴天的遇見，不明言說的試探。

英文有個單字serendipity，精準形容這樣的感覺，叫做「不期而遇」，記得當時秋天收走最後一片黄葉，眼見就迎來第一句寒風了，結果相反，一封手寫信終結了它。

日常語言是一種家禽，寫作無庸是要把它重新野放。

對這位好友來說，我的人生簡直是一部小說，但我寧願自己只是一本薄薄的詩集。小說講究情節起伏，劇情刺激，每一件事有了開頭，便必須得有收尾。但詩集不同，詩集是零碎的、輕柔的，不需要事事有結果，萬物有邏輯。

無論是婚姻還是愛情，「一鏡到底」這件事實在太少見了，以現下的科技在結婚之前，通過智能合约，上鏈、形成一個共同基金，用於家務貨幣化、罰款等，已經有法界人士開始討論。

因為疫情，許多朋友都不好見了，看著手信上娟秀的文字，想著妳的世界，妳總是全速跑起來的樣子，世界就只剩下妳，還有那個必勝的終點，2021馬上來到終點，嗜愛美食的妳，也該好好歇一歇，奉上居家耶誕餐白燒鰻、油封鴨腿和戰斧，這樣的思念和祝福，恰恰也是一種忠貞吧！

作者為文學奬得主

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