【愛傳媒Jack Dai專欄】偶爾會想起以前當採購時，年復一年、季復一季（甚至月復一月）不斷被要求Cost down的日子，自己做生意多年後，有了和當時不同層面的體會。

先說，我沒有覺得節省不對，相反的，省很重要，課題是基於什麼策略的節省。

當在規模經濟下把成本壓到某個程度時，總成本不會少，只有先發生、後發生和因管控而超出成本的區別：省到眼前的，往往不等於省到總成本。

有些玩法是確保自己報價的競爭力不落後於對手，有些則是在成本先發生與後發生的餘裕與彈性，有些間接犧牲一些品牌來換得小利潤，有些則只是體制遊戲。

終究一個生意佔成本比例最高的部分，往往沒有價格彈性。

最終會發現，這些年復一年、日復一日、已成共識的賽局，其實不影響局勢，但玩家們身不由己，只能繼續玩下去，終究，沒人能承擔不採取一樣策略的結果及其衍生的風險。

所以，還是得先省下去。只是省什麼？怎麼省？省多少？還是得基於策略。中午接到的三通電話都與此有關，勾起我的回憶。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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