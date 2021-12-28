近日竟有無良詐騙集團，以投資名義詐騙民眾，冒用公益團體捐款公開帳號，誘騙民眾匯入小額款項後取信於民眾後，再以非法投資紅利點數取信民眾再引導匯入大筆金額至詐騙集團帳號，此舉不僅民眾受害，受害民眾報案後也讓公益團體的帳戶遭凍結，甚至薪水差點發不出、執行長還淪為被告。

其中，服務偏鄉的介惠基金會也是此波此波受害團體之一，因受害民眾報案檢舉，基金會人員需奔波民眾報案所在地的受理警局說明、慘遭金融單位凍結管制的帳戶也讓其他捐款者的善款無法匯入，所幸經積極配合警方偵查，目前各帳戶已解除管制，捐款機制恢復，日後將依司法程序配合相關調查，對向來人力精簡的基金會而言，影響甚鉅，介惠基金會呼籲民眾各項投資、金錢交易前需明察匯款帳戶是否有疑慮，謹慎理財。

介惠基金會表示，介惠已主動向警局報案，防止日後詐騙集團再次冒用捐款帳戶斂財產生的事端，也感謝此次受害民眾事後知道第一次所匯入的帳戶為公益團體後，表示不再追討該筆款項，願意支持介惠偏鄉服務；介惠基金會並再次呼籲大家小心理財，慎防詐騙集團層出不窮的詐騙手法，若有疑義皆可透過相關資訊或電話洽詢基金會確認。