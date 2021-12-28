47歲藝人陳熙鋒和哥哥陳宇風是雙胞胎兄弟，兩人從唱片圈轉戰戲劇，是觀眾相當熟悉的面孔。陳宇風10年前迎娶女演員葉家妤，陳熙鋒也在去年與圈外女友登記結婚，昨（27日）再分享喜訊，透露太太懷有身孕，並曬出超音波照，開心地宣布：「我要當爸爸了！」獲得外界的祝福。

陳熙鋒9月底才在慶生會中宣布已與圈外女友登記結婚的好消息，昨（27日）無預警在臉書公開老婆的孕肚及超音波照，寫下：「去年，我和另一半決定攜手共度一生，今年，我們迎來了最受歡迎的第三者。」他感謝上天給予的疼愛及親友們的陪伴，也向肚子裡的寶寶喊話：「謝謝寶寶你/妳選擇來當我們的小孩，未來的日子應該會充滿各種挑戰，但，我們都很期待。」他未透露胎兒的性別，僅幽默地說：「我們目前只知道寶寶姓陳！」

陳宇風得知弟弟將晉升父親，高興地留言祝福：「實在讓人好開心啊！家裏又多了新成員了，家庭就是要吵吵鬧鬧，超期待的啦！」身為姻親的白家綺，立即留言恭喜小叔，還笑說：「剛剛只看照片，我以為我姐姐又懷孕了！」陳熙鋒則回：「哈哈，嚇鼠了，謝謝綺綺女神」，吳東諺也獻上祝賀：「恭喜陳先生陳太太」，陳熙鋒開心地回：「謝謝東東男神」。

除此之外，演藝圈星友張䕒心、李明川、李又汝、陳冠霖、林玟誼、兵家綺、方大緯、楚宣、謝京穎、羅巧倫、唐玲、陳小菁、林佑星、潘逸安、范瑞君、王燦、許仁杰、張家瑋、林柏妤、黃文星等人都留言恭喜，不難看出陳熙鋒的好人緣。