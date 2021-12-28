高雄一名酒駕黃男26日晚間高速衝撞過馬路的林男一家人，導致林男妻子當場身亡、1位女兒重傷，讓全台民眾怒不可遏。資深媒體人趙少康就表示，國民黨早在5月就提案修酒駕相關的法律，但至今卻都被擱置，怒批民進黨只忙著竹竹併升格，網友也狂酸「換臉比酒駕危險」。

趙少康昨（27）日在臉書發文，指出這次犯案的男子早有2次酒駕前科，但國民黨立委江啟臣、林奕華提案的「酒駕應沒入車輛」修法從5月至今連一讀都排不進，批評民進黨忙著為一己之私，急著把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧。

除此之外，趙少康也秀出交通部道安資訊查詢網的數據，結果顯示今年1至9月間酒駕肇事的死亡人數與去年同期相比，六都中藍營執政的新北市與去年相同、台中市更大幅減少8人，反觀綠營執政的桃園市暴增9死、台南市大增7死，高雄市也暴增9死，讓趙少康說「顯見民進黨執政下，從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的『震怒』」。

PTT網友對此也當不滿，狂酸「別質疑黨，死忠一點好嗎」、「修酒駕法又沒選票，當然先推竹竹合併」、「討論大新竹合併，當然要先喝酒再討論」、「換臉顯然比較危險，比較重要」、「反觀小英被換臉，修法超神速」、「震怒老半天不修法，綠色正常發揮」、「民進黨什麼時候才要處理酒駕啊」、「修酒駕等等打到跑攤的民代該怎辦」。