這不是西瓜！一名女網友日前在市場買到一顆長得像西瓜的瓜類，從沒見過，聽老闆介紹口感吃起來像魚翅，叫做北瓜，又稱「魚翅瓜」，讓她好奇買回家嘗鮮，發現它的瓜肉像粗米粉，與排骨一起燉煮之下，有如魚翅煲湯，吃過網友也大讚「北瓜煮湯很鮮甜，超好吃！」

這名網友日前在臉書「家常菜」分享在濱江市場買到的少見瓜類，外型類似西瓜，老闆說這是「魚翅瓜」，吃起來像吃魚翅的感覺，一斤才25元的價格，堪稱平價版魚翅，之後原PO上網查資料發現，原來它叫做「北瓜」，料理方法是要蒸過後把果肉刮下來，再與排骨燉煮，「甜甜的冬瓜口感，期待今晚的魚翅煲湯」。

圖為北瓜剖面圖，果肉都是白色的。(翻攝自 家常菜FB)

北瓜的纖維粗，瓜肉一絲一絲的像魚翅。(翻攝自 家常菜FB)

同時原PO指出，北瓜目前台灣也有種植，但似乎還沒有量產，市場內只看到一間店家擺出販售，好奇大家有沒有吃過北瓜。

文一貼出後，吸引網友熱烈討論，有吃過北瓜的網友表示，北瓜用來煮湯很鮮甜，超好吃，「三十幾年前在清境農場買過，瓜肉一絲一絲像粗米粉，好吃」、「用排骨煮湯很好吃，新竹寶山有個農場有種」、「褔壽山農場、梨山或清境農場都有賣，可能銷路不好沒有特別推廣」、「吃過！馬來西亞叫魚翅瓜，煮湯很好喝哦」，還有人驚呼，原來真的有北瓜，這下東西南北瓜都到齊了。