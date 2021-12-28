針對韓國現代汽車以及起亞，在美國發生超過6年的火燒車瑕疵引擎事件，當地相關單位正在加緊調查真正事因中。

美國時間27日，NHTSA(美國國家公路交通安全管理局)表示，已著手進行一項包括300萬輛汽車的工程分析，希望藉由這次科學分析，能調查出真正事故原因，好作為日後決定方向。

NHTSA指出，目前所知的是大約有161起火燒車事件，都是跟瑕疵引擎有關。

通常來說，開始工程分析後，相關單位都希望在12個月內能看到具體報告。不過，實際上而言調查車輛多寡、車主申訴數量以及技術層面問題等都會左右真正結果公布的時間。倘若在工程分析期間，車商有召回動作時，這項工程分析計畫很可能就會隨時會喊卡。

從2019年開始，NHTSA便接手立案調查，韓國這些有火燒車疑慮的車輛涵蓋範圍很廣，包括，2011至2014起亞Optima與Sorento，以及2010至2015起亞Soul，還有2011至2014現代Sonata與Santa Fe。

同時，現代汽車以及起亞同一時間也表示，將繼續與NHTSA合作，查出自己所生產的車輛，為何在未碰撞時會產生自燃現象的真正原因。2020年時，美國主管單位曾以未能及時召回160萬輛引擎有瑕疵的車輛為由，開出一張高達2.1億美元罰單，而這家韓國最大汽車集團，也同意會支付此筆創天價的罰金。