陸網近期流傳一部影片，據了解，為一名男子懷疑女友出軌，便在路邊搶走對方手機閱覽內容，但女子當街跪下，邊哭邊吼懇求對方「別查了」，引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，事發地點位於大陸貴州省，一名女子於24日晚間與男友度過甜蜜的平安夜，沒想到，女方的電話響起，男方見撥電話的是陌生男性，便認為事有蹊蹺，疑心是女友出軌，遂氣炸把女友的手機搶過去看，一看發現陌生男性都發送語音訊息給女友，便決定一條一條點開聽完。

透過影片可見，該對情侶站在路邊，男子右手拿著手機目不轉睛的看著，穿著短裙與黑絲襪的女子則跪在地上苦命的拉著男子的左手，同時發出淒厲的哭聲，叫吼著「我求求你別查了嗚嗚嗚」、「我求求你了」，但男子不為所動，繼續低頭確認手機內容。

事發全程被民眾錄影上傳網路，引起網友熱烈討論，「求求了別查了，再查其他的也都會知道了（哭）」、「算了吧分手吧」、「沒結婚就趕緊分了吧，出軌的人絕不能信」、「所以說平安夜並不安全對吧」、「她只是犯了男人都會犯的錯」。