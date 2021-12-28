台股加權指數28日開高在18099.71點，權王台積電（2330）開在610元，大型權值電子股包括聯發科（2454）、聯電（2303）紛紛開高，高價IC設計股早盤表現亦顯強勢，台股早盤直線上升，大漲120點，站上18100點關卡，再創歷史新高點。

美國假期購物旺季的零售銷售表現強勁、凸顯穩健的經濟步伐，使得美國四大指數全面跳高，但Omicron變種病毒導致航班取消，卻使旅遊觀光類股逆勢走軟。

道瓊工業平均指數12月27日終場上漲0.98％（351.82點）、收36302.38點，創11月9日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.39％（217.89點）、收15871.26點，創11月19日以來收盤新高。費城半導體指數上漲2.72％（107.12點）、收4039.51點，創歷史收盤新高。

中信投顧指出，在美股聖誕休市及盤面無明顯利空訊息的情況下，27日台股延續日前創高氣勢，順利跳空越過萬八，並進一步推升歷史高價來到18099點，台股在美股休市下，仍見拉抬創高表現，且盤中震盪未曾翻落平盤來看，顯示目前下檔翻揚短均、月線發揮助漲推升力道並不弱。

在目前國際政經情勢相對平穩，且亦無重大不確定議題因素干擾的情況下，台股仍有推升歷史高點表現機會。

惟台股追高風險增加，因此，現階段操作維持且戰且走，選股以漲幅落後且具基本面支撐的個股，採逢回承接，不追價。