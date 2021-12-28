冬天吃火鍋，人生一大享受，但在處理蟹肉棒時，要連同塑膠膜一起丟至鍋中？還是先取出塑膠膜？國內毒物權威、長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，很難知道塑膠膜材質是否能耐高溫，建議去膜之後，再放至沸湯中。

煮蟹肉棒時，外包裝的塑膠膜到底要不要先拆掉呢？網路上有兩種說法，一為塑膠套加熱會溶出有毒物質，另一派則認為耐熱材質的塑膠套可以使蟹肉棒不會散開，保存鮮味。

食藥署表示，塑膠是一種高分子聚合物，種類眾多，各種塑膠材質有其耐受溫度的範圍，且所謂耐熱溫度為一個範圍，而非固定值，而大部分蟹肉棒塑膠膜並未標示任何訊息。

一般來說，塑膠材料可分為聚氯乙烯（PVC，耐熱60至80度）、高密度聚乙烯（HDPE，耐熱90至110度）、聚丙烯（PP，耐熱100至140度）、聚碳酸酯（PC，耐熱120至130度）。

另有聚乙烯（PE），顏宗海指出，這是日常生活中最常用的塑膠之一，大量用於製造塑膠袋、薄膜等產品，並不太能夠耐熱。事實上，大部分塑膠類材質如處於高溫環境下，結構相對較不安定。

顏宗海表示，塑膠材質也不可長時間置於高溫烹煮的熱湯中，建議在下鍋之前，應先拿掉蟹肉棒表面的塑膠膜。雖然蟹肉棒會散掉，無法成型，影響口感，看起來也沒哪麼好吃，但會了安全起見，還是請先卸下塑膠膜。

另外為了降低食用風險，顏宗海指出，也應該盡量避免以塑膠袋裝盛熱湯麵食，以免吃下有毒物質。