女網友新房子連住都沒住，滿屋子竟是屎尿大便，還有疑似嘔吐。（圖／翻攝爆料公社）

許多人可能拿所有的積蓄買一棟房子，都希望日後成為乾淨又舒適的「家」，但一名女網友發文怒控，買的新房子剛交屋，連住都沒住，房子裡竟就到處是「穢物」，滿屋子屎尿大便，還有疑似嘔吐出來的豆芽菜，讓她當場氣炸：「這就是傳說中的黃金屋嗎？」。

這名女網友在「爆料公社粉專」表示，她在新北市三峽區買的房子日前交屋，還沒住進去之前，有天心血來潮想說去看看新房蓋的如何，結果打開門一看，發現裡頭淹水，還有滿滿「疑似嘔吐物+不明物體漂浮著」，讓她當場氣炸。

女網友剛交屋的房子房間與客廳也積水。（圖／翻攝爆料公社）

原PO火大表示，她看到剛蓋好的新房子如此景象，當場傻眼，頓時不知道該怎麼辦，「看到漂浮的豆芽菜是消化不良嗎？廁所裡淹滿黃黃液體、衛生紙堵塞，整個家都是屎尿味，氣得把照片與影片PO上網。

女網友氣炸剛交屋的新房變成「黃金屋」。（取自爆料公社）

網友看後也同情，紛紛留言表示：「樓上污水管接到你的房子內了嗎？這嚴重了」、「哪一個建商這麼優質？」、「交完屋？通常交屋前不是都會確認過有沒有問題在辦後面的手續嗎？」、「樓下塞住，樓上就灌爆你家囉！」、「新成屋通常還是得常常巡視&鎖門窗，管線有問題也要趕緊找出問題，。工班&大廈管理也得加強控管才是」。也有網友安慰說：「我只能說，還好你的家具還沒進去，不然你現在絕對會哭到沒眼淚！」