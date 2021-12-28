電信業不缺席元宇宙，中華電(2412)宣布，與佐臻在AR/XR培訓業務上展開更深度的合作，培訓元宇宙人才，其實不只是中華電，遠傳(4904)日前也宣布元宇宙加速器起跑，也顯示出電信業在即將到來的元宇宙時代，不甘只在做傳輸的媒介角色。

隨著AR/XR技術演進，跨入許多5G創新應用領域，如智慧醫療、智慧導覽與展演、智慧製造、智慧交通與城市、元宇宙、AIoT、資訊安全等應用。為加強AR/XR垂直產業技術合作、有效運用產業技術資源，中華電與佐臻公司在AR/XR培訓業務上展開更深度的合作，除了公司內部訓練、企客事業群客戶訓練及專標案合作廠商訓練外，將在台灣市場對5G XR生態系合作夥伴與有興趣開發AR/XR應用的企業、學校、政府單位，提供最新的AR/XR培訓課程，協助產品與開發人員快速發展相關的智慧應用，連結產業需求、實現有效率的人機互動，打通開發元宇宙與AR/XR智慧應用時所遭遇的各種挑戰。

中華電學院簡志誠院長指出，為擴展5G AR/XR相關智慧應用與垂直產業商機，中華電信學院扮演產官學研交流平台之角色，建構成為5G智慧應用之培訓、試驗及垂直產業展示場域，與佐臻公司攜手合作AR/XR培訓課程，共同簽署合辦訓練課程協議書，進行5G AR/XR相關人才培育，攜手邁向5G智慧應用新世代。5G時代來臨中華電信聚焦新興智慧應用相關領域，全力推動5G+XR元宇宙產業數位轉型升級，開拓更多前瞻元宇宙XR應用數位商機與共創平台服務，提升台灣5G元宇宙智慧產業實力與創新應用能量。

中華電與佐臻公司同為「高雄亞灣5G AIoT國際大聯盟」的創始成員之一，除攜手合作「5G整體智慧解決系統方案及應用開發計畫」及「高雄榮家智慧長照應用計畫」外，亦期盼更進一步合作，提前布局5G元宇宙智慧應用。

遠傳日前成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，初步預計至少砸下10億元」，希望一年以內可以看到初步的感覺。