日本「國民老婆」新垣結衣，2016年與音樂才子星野源合作電視劇《月薪嬌妻》後便陷入熱戀，今年5月更宣布結婚，讓全球粉絲集體心碎。而新垣結衣即使結婚仍持續經營演藝事業，近日她還露面替新戲宣傳，卻被部分網友指稱「怎麼長得不一樣」在網路上引發話題。

新垣結衣與星野源結婚後，仍接下NHK時代劇《鎌倉殿的13人》並進入劇組趕拍剩下的戲份，近日為戲積極宣傳的她也在婚後難得露面，但不少觀眾卻發現她的臉型似乎有些變化，意外掀起熱議。對此，新垣結衣接受媒體採訪時解釋，她其實在2019年時就拔掉3顆智齒，接著開始矯正牙齒戴上矯正器，她也因為戴著牙套的關係，咬合與咀嚼的方式有些改變，因此臉型才會看起來有些變化。

新垣結衣親自解開「變臉」真相後，網友也紛紛留言表示：「原來矯正牙齒臉型會改變」、「難怪感覺有點牙套臉」、「真的好像變一個人」、「真的以為她發生什麼事了，突然暴瘦臉上都沒什麼肉，原來是因為戴牙套的關係」、「真相大白了」。

而新垣結衣與星野源目前雖已結婚近半年，兩人卻因忙碌的行程仍處於分居的狀態，讓粉絲們相當擔心兩人的感情是否出問題，但事實上日本演藝圈中不少明星都十分享受「分居婚姻」，甚至也有48%的民眾可以接受分居婚姻，因為這樣不僅可以保持雙方的好感也能維持新鮮感。