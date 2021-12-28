台股昨（27日）盤中創下18099.78點新高，收盤也站上18048.94點的新高點，成功改寫歷史新頁。財信傳媒董事長謝金河昨晚表示，台股已成壓不扁的玫瑰，即使外資賣超1兆，台股還是能大漲6000點，是全球少數最強勢的股市，更是全球率先創新高的市場，外資成為被割韭菜的對象，台股正在展現經濟新格局，有4點值得探討。

台股昨創下4大紀錄，包括盤中、收盤指數創新高、市值創高及收盤首見13千金。謝金河在個人臉書發文指出，「加權指數創下歷史新紀錄，今年台股最大升幅22.86%，已是全球少數最強勢的股市，也是全球率先創新高的市場，台股的強勢也與1990年的12682當時的金錢遊戲迥然不同，台灣正在展現經濟的新格局，有幾個點值得探討。」

謝金河提到，過去30年台灣人與錢外逃，導致台股萬點成為天險，且過萬點後經常出現崩盤，但去年台股越過高掛30年的12682點後就不斷挺進，「泰公好心提醒股市會崩盤，但都沒有發生，谷月涵從三月起就警告台股有泡沫，提醒大家要小心，但台股依舊往前走。」

其次，謝金河發現，外資連續兩年賣超台股，去年賣超5394.7億，但台股上漲2735.39點，今年又賣超5025.14億，台股仍然大漲3316.41，外資連續兩年賣超台股逾一兆，台股卻大漲超過6000點，「過去十年，外資只有兩年在台股是賣超，台股都下跌。這兩年外資大賣台股，台股卻大幅上漲，這是內資回流取代外資的角色，這從新台幣持續升值可以看出端倪。」

第三點，謝金河認為，這三年扭轉台灣最大的動能是台商回台投資，到上周五為止，通過審核回台投資的企業1126家，投資金額1.614兆台幣，「因為台商資金回流，製造業在台灣生根，也造成台灣出口表現暢旺，上市上櫃公司獲利大爆發，台股有強大基本面當後盾，殖利率之高又稱冠全球，台股站在高檔仍顯得生機盎然。」

第四點謝金河指出，外資過去兩年看低台灣，大力看好中港股市，但卻成了被割韭菜的對象，「香港股市頻頻重挫，已是全球最大的空頭市場，華爾街投資銀行深陷在中港市場，貝萊德持股1553億美元、摩根大通有1405億美元、先鋒集團有1307億美元、花旗集團有495億美元、摩根士丹利有321億美元及高盛集團174億美元，這麼龐大的部位，恐怕會對今年的獲利帶來重大變數。」

最後，謝金河提到，過去外資發很多報告大力看好中港股市，如今已騎虎難下反而是外資賣力唱衰的台股能昂首前行，「明年外資是不是繼續大賣台股？或者是回頭大力加碼台股？會是台股很大的變數。」