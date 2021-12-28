影帝陳松勇本月17日病逝，享壽80歲，今在台北市立第一殯儀館舉行追思會，公祭結束後，陳松勇的二弟陳翁欽突然兩度出面澄清，稱三弟陳鴻章亂說話，表示陳松勇生前一直有立遺囑，但從陳松勇過世至今，陳鴻章並未多說過有關兄長遺產的相關事項。

陳翁欽還請媒體不要寫錯他的名字，寫成陳鴻章，言談可聽出兄弟間似有不悅，但究竟何事現場也未多說。另陳翁欽還主動提到，剛收到通知今日下午1點半要去律師那裡，不清楚是何事，也不知道陳松勇遺產怎麼分配，「沒有通知到我，都是我弟弟亂講」。