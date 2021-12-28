「一方有難，八方支援」，昨晚（12月27日）20時，陝西西安，空軍軍醫大學舉行隆重而簡短的出征儀式，歡送150名緊急增援西安新冠肺炎定點醫院的醫護人員。

近期，新冠肺炎疫情在西安市多點爆發，防控形勢複雜嚴峻。12月27日凌晨，陝西省應對新冠病毒感染肺炎疫情領導小組辦公室發函，請空軍軍醫大學抽組醫療力量支援地方新冠肺炎醫療救治工作，經報上級批准，學校組建一支專業醫療隊，入駐本次疫情西安定點救治醫院，接管隔離病區。

據瞭解，此次空軍軍醫大學組建的醫療隊成員來自西京醫院、唐都醫院、口腔醫院、986醫院等附屬單位，涵蓋呼吸、感染控制、重症醫學、中醫、檢驗等多個科室的醫生、護士、技術人員，他們中有奔赴小湯山抗擊非典、奔赴汶川抗震救災、遠赴非洲抗擊伊波拉疫情的「老兵」，也有進駐過火神山醫院「紅區」與死神掰手腕的專家，防控治療傳染性疾病經驗十分豐富。

★得知西安封控 男子騎行10小時回咸陽被罰

12月27日，陝西咸陽淳化縣公安局通報涉疫違法案件。

通報顯示，白某某，男，漢族，陝西淳化人。2021年12月22日下午，白某在得知當晚西安市封控的消息後，於當晚8時許從西安市蓮湖區騎乘一輛共享單車返回淳化，騎行了近百公里，於次日6時許行至石橋谷口疫情防控點附近，為逃避疫情檢測檢查，便將自行車丟棄在路邊繞道進入淳化縣境內，為疫情防控工作造成一定安全隱患。

12月25日，白某某被集中醫學隔離。淳化縣公安局依照《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，給予白某某罰款200元人民幣的處罰。

有網友反映，該男子是因為家裡有人去世才連夜趕回，對於網上所傳，淳化警方回覆記者：「按照縣上疫情防控政策處理；不存在家人去世的情況。」