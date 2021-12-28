隨著台中第二選區立委補選與2022大選接近，選舉話題成各界討論焦點。藥師林士峰指出，很多人疑惑為何許多醫生都無條件支持民進黨，他觀察發現這是個醫藥界的整體現象，因這群知識分子過去以「打倒威權實現民主」為己任，醫藥界人士又因收入穩定不易受大環境影響，加上礙於面子難以承認錯誤，故只好繼續硬挺民進黨。

林士峰27日在臉書發文表示，很多人都深感困惑，為什麼有那麼多的醫藥界人士，幾乎是無條件的支持民進黨。就他身為藥師的觀察，他認為過去的知識分子，以「打倒威權實現民主」為己任，正所謂「上醫醫國」，在過去一黨獨大的時代，台灣有幸有那麼多的知識分子願挺身而出，讓台灣得以實現政黨輪替，也是台灣深耕民主很重要的進步。

林士峰指出，即使這幾年換黨治理台灣後，很多市井小民的實質財富支配率卻比過去倒退，但這些醫藥界的人士生活不太受外生因素影響，沒辦法體會現在物價上漲帶來的不便。且即使民進黨政府這幾年有些政策和在野時的主張不同，這些知識分子礙於面子，很難承認自己支持錯誤，只好繼續硬挺下去。

此外，林士峰強調，除了以上原因還有同儕的壓力，就像別人問他不支持民進黨有沒有壓力？其實是有的，甚至他感受到因為他不支持現在的民進黨，也影響到願意來他這遞履歷表藥師的意願，如今「認為不支持民進黨就等於是邪惡」的藥師仍不在少數。