緬甸知名男模白因（Paing Takhon）因支持民主抗議活動而被軍政府列入名人通緝名單，他的法律團隊表示，白因已遭判3年勞改。

25歲的白因身兼演員、歌手和模特兒多重身分，在緬甸和鄰國泰國名氣不小。緬甸2月發生軍事政變後，白因在撼動全國的大規模抗議活動中很活躍，不僅上街參與集會，也透過自己在社群媒體的影響力發文呼籲國際社會協助緬甸。

白因的姊姊表示，他4月8日黎明在母親位於仰光的住處遭突襲逮捕。軍政府追捕100多位支持示威運動的名人。

他的法律顧問欽貌敏（Khin Maung Myint）告訴法新社，仰光的法院昨天判處他「3年勞改」，「家人對他的判決結果深感悲痛」，還說他們在考慮是否上訴。

法新社報導，白因的臉書（Facebook）和Instagram帳號有破百萬追蹤者，他2月曾發布自己參與抗議活動的照片，當中可見他身穿白色運動服，戴著工地安全帽，胸前背著一隻白色毛茸茸的狗。

他在Instagram發文說：「請幫助我們遏阻違反人道罪。」

白因在泰國也很有名，曾出現在電視廣告和節目中。他1月曾剃光頭短暫出家，身穿酒紅色袈裟的照片曝光後，被一些媒體和網友封為「地表最帥和尚」。

然而緬甸2月爆發政變後不久，軍政府隨即公布約120位名人的通緝名單，目前尚有數人在逃。

緬甸前選美皇后塔泰泰（Htar Htar Htet）5月曾在臉書上傳她身穿黑色戰鬥服、手持突擊步槍的照片。這位體操教練寫道：「反擊的時候已到。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101228